Fortnite bez nowej aktualizacji. Kiedy kolejny update?

Standardowo, Epic Games wypuszcza nowe aktualizacje do Fortnite co dwa tygodnie we wtorek. Zgodnie z tym, dziś powinien pojawić się nowy update. Ze strony twórców nie pojawiły się jednak żadne nowe informacje w tej sprawie. Najprawdopodobniej jest to spowodowane trwającą przerwą wakacyjną.

W plikach Fortnite znajduje się sporo ciekawych rzeczy, które mają pojawić się wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 17.20. Możemy także zauważyć, że statek-matka zmienia swoją pozycję, co może zwiastować związane z tym faktem wydarzenie.

Bardzo możliwe, że latka pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ w sieci pojawiają się nowe materiały wraz z podpisem:

Epic posted these 2 teasers with the text "Just intercepted an IO call that Alien ground troops have begun mobilizing west."



We might get a content update tomorrow but DONT get your hopes up! pic.twitter.com/MJQpXdz8ZW