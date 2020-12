Fortnite - bohaterowie The Walking Dead i Master Chief z Halo trafią do gry

Epic Games nie zwalnia tempa i właśnie zapowiedziało aż trzech nowych bohaterów, którzy trafią do Fortnite w ramach piątego sezonu.

Piąty sezon, drugiego rozdziału Fortnite trwa w najlepsze. Studio Epic Games, nie ma jednak zamiaru zwalniać tempa i zapowiedziało właśnie kolejne nowości, które już niebawem trafią do gry.

Do Fortnite trafił już główny bohater serialu The Mandalorian oraz Kratos z serii gier God of War. To jednak nie koniec, podczas rozdania nagród The Game Awards 2020, Epic Games zapowiedziało kolejnych bohaterów, którzy trafią do popularnego battle royale, a będą to: Master Chief – bohater cyklu Halo oraz Daryl Dixon i Michonne, czyli postacie z niezwykle popularnego serialu The Walking Dead.

Oczywiście, zapowiedzi te nie mogły się odbyć bez stosownych zwiastunów.

To jednak nie koniec dobrych wieści - skórkę Master Chiefa możecie zdobyć już dzisiaj.

