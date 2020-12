Fortnite - czy Predator podzieli los Kratosa?

Pojawienie się Kratosa w Fortnite podzieliło graczy. Możliwe, że podobna burza w sieci czeka nas już niebawem, bowiem do gry trafi Predator.

Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, że kultowa postać z PlayStation - Kratos, trafi do popularnego battle royale od Epic Games. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek, jakie przygotowali dla nas twórcy Fortnite.

Fortnite - Predator może trafić do gry

Coraz więcej wskazuje na to, że do gry trafi kolejna kultowa postać - Predator. Skąd te przypuszczenia? Liczni leaksterzy już od kilku dni informują o tajemniczych odgłosach, które można usłyszeć w Tajnej Twierdzy (Stealthy Stronghold). Co więcej, obszar ten jest wręcz wypełniony odwołaniami do kultowego już filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Teren pokryty dżunglą, rozbity helikopter, uszkodzona ciężarówka - zdaniem graczy, wszystko to wskazuje, że już niebawem możemy się spodziewać debiutu kultowego Predatora w Fortnite, czy jednak podzieli on los Kratosa?

Okazuje się, że nie do końca. Predator ma być nowym bossem, co idealnie wpasowuje się w narrację piątego sezonu Fortnite, która skupiona jest wokół łowców z różnych wymiarów i światów.

Przypomnijmy, że Epic Games poinformowało przed kilkoma dniami, iż gracze będą mogli zdobyć "skórkę" kultowego Kratosa. Wiadomość ta bardzo szybko podzieliła graczy. Część z nich cieszy się z kolejnej znanej postaci w grze, inni narzekają, że jest to hańba i bohater ten nie pasuje do uniwersum gry. Trzeba przyznać, że tańczący bóg wojny, to dość niecodzienny widok.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto zapoznać się ze wszystkimi nowościami, które wprowadza piąty sezon w Fornite. Zdaniem twórców "będzie to najbardziej szalony rozdział w historii gry".

