Fortnite - do gry może wrócić latająca wyspa

Wśród graczy Fortnite pojawia się teoria, że do gry może wrócić motyw latającej wyspy. Skąd takie przypuszczenia? Chodzi o plakat wiszący na stacji benzynowej w okolicy Sweaty Sands. Przedstawia on wyspę wyrwaną i uniesioną przez statek UFO. Nie wiadomo aktualnie, czy twórcy mają w planach zmodyfikowanie lokacji w ten sposób. Są to jedynie przypuszczenia oparte na wspomnianej wcześniej grafice.

A little something I noticed on top of the gas station in Sweaty Sands in #FortniteSeason7 . One of the games of bags has this on it. I can't tell if its a throwback to Chapter 1, or if its foreshadowing what's going to happen.



Either way, FLOATING ISLAND HYPE!!! pic.twitter.com/VvWojrDKqd