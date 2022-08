Fortnite i Dragon Ball łączą siły. Czy ich poziom mocy to ponad 9000?

Świat Fortnite widział już wielu gości - Thanosa, Supermana czy Wolverine'a. Teraz do tej paczki dołączają ulubieni bohaterowie z Dragon Ball Z, a na graczy czeka świetna zabawa!

Fortnite często współpracuje z różnymi firmami, dzięki którym w grze pojawiają się niesamowici i często bardzo niespodziewani goście. Jednak tym razem naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego wydarzenia - do gry zawitały ulubione postaci z serii Dragon Ball! W czasie trwania wydarzenia czekają na nas ciekawe misje i zadania w Battle Royale, ale także okazje do zrelaksowania się na Wyspie Przygód Dragon Ball.

Fot. Epic Games

Sprawdzamy, jakie nowości przynosi event opracowany we współpracy z twórcami Dragon Ball. Rzeczy do zrobienia jest mnóstwo, warto więc jak najszybciej wskoczyć do Battle Busa i wziąć udział w jak największej liczbie atrakcyjnych wyzwań. O wszystkich atrakcjach możecie przeczytać na stronie Epic Games - prezentujemy najciekawsze elementy nowego eventu!

Wyzwolona Moc z prezentami dla najpotężniejszych

W grze pojawiła się nowa zakładka "Wyzwolona Moc". Jest to zestaw zadań, których ukończenie będzie skutkowało podnoszeniem się naszego współczynnika mocy. Ten z kolei przekładał się będzie na otrzymywanie ciekawych nagród - nowych plecaków, emotek, graffiti, a po ukończeniu treningu nawet lotni Shenron!

Fot. Epic Games

Zadanie Wyzwolona Moc dostępne jest już od 16 sierpnia. Jest ograniczone czasowo i nagrody w nim możemy zdobywać do 30 sierpnia, do godziny 10:00. Jeśli więc zależy nam na zdobyciu jak największego współczynnika naszej mocy - warto się pospieszyć!

Kamehameha i Koziołkujący Obłok w Battle Royale

Fot. Epic Games

Jednak zadania dla nas to nie jedyna nowość, którą wprowadza ten event. Podczas naszych zmagań w Battle Royale, natkniemy się też na specjalne paczki od Capsule Corp. Będziemy mogli znaleźć w nich Kamehameha - niszczące promienie energii, którymi z łatwością pokonamy naszych przeciwników. Może też nam się udać znalezienie w nich obłoku Kinto, dzięki któremu z łatwością będziemy mogli poruszać się po mapie. Uwaga - kapsuł będzie tym więcej, im bliżej środka mapy będzie Burza, więc możemy się spodziewać naprawdę epickich starć pod koniec gry!

Festiwal odcinków Dragon Ball Super

To nadal nie wszystko, co przygotowało dla nas w tym evencie Epic Games. Do naszej dyspozycji będzie też Wyspa Przygód Dragon Ball, na której odwiedzimy klasyczne lokacje z serii, a także podejmiemy się własnoręcznego zebrania wszystkich Smoczych Kul! Do naszej dyspozycji będzie dom samego Goku, Pałac Kami, a nawet Komnata Ducha i Czasu.

Fot. Epic Games

Co więcej, na wyspie czeka nas też festiwal odcinków Dragon Ball Super. Na statku wycieczkowym będziemy mogli się zrelaksować i obejrzeć wybrane odcinki serii. Jeśli więc na chwilę będziemy mieli dość walczenia i budowania swojej potęgi, to idealny sposób na moment odpoczynku!

Nowe przedmioty Dragon Ball w sklepie

Nie zabrakło również nowych przedmiotów związanych z Dragon Ball w sklepie. Do naszej dyspozycji będzie kilka świetnych skórek postaci - w tym najważniejsze postaci z serii. Będziemy mogli stać się zarówno Son Goku, jak i Vegetą, Bulmą czy Beerusem.

Fot. Epic Games

Dodatkowo do naszej dyspozycji będzie jeszcze wiele innych kosmetycznych zmian - nowe kilofy, lotnie czy plecaki. Oczywiście dostaniemy też kilka fajnych emotek (na przykład wzmocnienie Ki) czy graffiti. Możemy też kupić ciekawe zestawy, łączące popularnych bohaterów ze świetnymi plecakami i kilofami.