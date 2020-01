Fortnite i FIFA 2019 - te dwie gry rozbiły bank w 2019 roku

Niedawno podawaliśmy, ile miliardów dolarów wygenerował rynek gier, a teraz czas na dokładniejsze przyjrzenie się najbardziej dochodowym tytułom.

W 2019 roku przemysł gier wygenerował ponad 120 miliardów dolarów - co jest rekordem historycznym. Kurą znoszącą złote jajo okazało się Fortnite - gra od Epic Games zarobiła w 2019 roku 1,8 miliarda dolarów, jednak - uwaga - przychody z niej spadły o 25% w stosunku do roku 2018. Jest to drugi rok z rzędu, kiedy ten szalenie popularny tytuł zajmuje pierwsze miejsce. I to mimo tego, że jest - teoretycznie - bezpłatny! Drugie miejsce w produkcjach free to play zajmują ex aequo Dungeon Fighter Online i Honour of Kings - każda z tych produkcji przyniosła swoim twórcom 1,6 miliarda dolarów. Wyprzedziły tytuły, które od lat znajdują się na rynku i mają szerokie grono fanów: League of Legends i Candy Crush Saga. Trzeba jednak dodać, że wyprzedziły niewiele - zarobiły niecałe 1,6 mld. Kolejne miejsca na liście to Pokemon GO i Crossfire - te tytuły zarobiły po 1,4 mld dolarów każdy.

W grach płatnych i wymagających subskrypcji dochody całej branży wzrosły o 5% w stosunku do roku 2018. Użytkownicy mobilny przynieśli twórcom gier 64,4 mld dolarów dochodu, gracze PC-towi 29,6 mld, a konsolowi - 15,4 mld. Rządzi FIFA 2019, która przyniosła twórcom 786 milionów dolarów, wyprzedzając Call of Duty: Modern Warfare - 645 milionów. Dalsze pozycje to GTA 5, FIFA 20, Call of Duty: Black Ops 4, NBA 2K19, The Division 2, Rainbow Six Siege, Borderlands 3 oraz The Sims 4.

Rok 2020 ma być jeszcze lepszy dla branży gier, a analitycy szacują, że wygeneruje o 20 mld USD więcej, niż 2019. Największymi źródłami dochodu producentów będą gry Cyberpunk 2077 oraz the Last of Us Part II, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X.