Fortnite i Travis Scott łączą siły, wirtualny koncert Astronomical odbędzie się już w najbliższy piątek

Już w najbliższy piątek, o godzinie 1 w nocy odbędzie się koncert Travisa Scotta na wyjątkowej, wirtualnej scenie w Fortnite. To jednak nie jedyna niespodzianka, jaka czeka na fanów produkcji.

Fortnite to obecnie światowy fenomen. W battle royale od Epic Games codziennie grają miliony ludzi. Choć ostatnio produkcja musiała liczyć się z krytyką części fanów, to twórcy wciąż robią swoje i dostarczają nową zawartość do gry.

Wiemy już, że obecny sezon potrwa nieco dłużej, na osłodę dla graczy przygotowano niezwykłe, bezprecedensowe wydarzenie.

Travis Scott – popularny amerykański raper, we współpracy z Epic Games, przygotował specjalny, wirtualny koncert, który odbędzie się na żywo już w tym tygodniu, a konkretnie o 1 w nocy z 23-ego na 24-ego kwietnia. To jednak nie wszystko, podczas wydarzenia gracze będą mogli usłyszeć premierowy utwór artysty – Astronomical, nagrany specjalnie z okazji tego wydarzenia.

Studio Epic Games jest świadome ogromnego zainteresowania koncertem, dlatego też, specjalne kolejki zostaną uruchomione już na 30 minut przed występem rapera. Co więcej, jeśli przegapicie nocną premierę, to twórcy gry przygotowali jeszcze cztery powtórki, które odbędą się w kolejnych dniach.

24 kwietnia o godzinie 16:00

25 kwietnia o godzinie 6:00

25 kwietnia o godzinie 17:00

26 kwietnia o godzinie 00:00

Za udział w wydarzeniu otrzymacie dodatkowo, za darmo - lotnię Cyklon Astroworld i dwa ekrany wczytywania.

Od 21 kwietnia, Travis Scott dołączy również do serii „Ikony Fortnite”, co oznacza, że w licznych wyzwaniach dostępne będą do zdobycia specjalne stroje, emotki i inne elementy do personalizacji postaci inspirowane raprerem.

źródło: Epic Games