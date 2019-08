Fortnite - informacje o aktualizacji 10.20

Nowa aktualizacja Fortnite przynosi wiele elementów do gry. Zobacz, jakich!

Fortnite X Chaos

Czas rozpętać Chaos. Przekroczcie granice zdrowych zmysłów i odkryjcie nową strefę szczeliny, zainspirowaną planetą Pandora. Ten wspólny projekt zawiera również tematyczne wyzwania z darmowymi nagrodami, elementy kosmetyczne Psychola i Claptrapa oraz inne atrakcje! Cały ogrom Chaosu możecie zobaczyć w naszym artykule lub na poniższym filmie!

Bańkosłona - Tę bańkę niełatwo jest przebić. Schrońcie się pod kopułą odporną na pociski i wybuchy! Jest to przedmiot rzadki, do znalezienia w łupach luzem, skrzyniach, zrzutach zaopatrzenia i automatach do sprzedaży przedmiotów. Działa przez 30 sekund - tworzy dużą bańkę, która zatrzymuje pociski i chroni przed wybuchami, jednak gracze wciąż mogą przez nią przechodzić. Wewnątrz bańki można używać broni palnej i materiałów wybuchowych, lecz pociski ani wybuchy nie przenikają na zewnątrz. Emiter bańki ma 400 pkt. wytrzymałości. Zniszczenie go powoduje wyłączenie bańki.

Poprawki błędów

Naprawiono błąd powodujący, że BRUTALE nie były niszczone przy uderzeniu przez Złomoszczelinę.

Bronie i przedmioty otrzymywane z automatów do sprzedaży przedmiotów nie różnią się już od broni i przedmiotów wyświetlanych po ich otrzymaniu.

Naprawiono błąd pozwalający na ustawienie Fontanny Obfitości dużo szybciej niż zamierzono.

Strzelba bojowa nie traci już na celności, gdy gracz przełączy się na nią z broni, która najlepiej funkcjonuje po wycelowaniu (np. ze snajperki).

Fala Uderzeniowa działa teraz prawidłowo na członków hordy.

Naprawiono błąd uniemożliwiający uzupełnienie zdrowia z 49 do 50 pkt. przy użyciu małych mikstur osłony.

Naprawiono błąd sprawiający, że śmierdzibomby zadawały mniej obrażeń graczom używającym BRUTALA.

Strzelcy siedzący w BRUTALU pozbawionym kierowcy nie będą już mieć zasłoniętego pola widzenia w wirze wulkanu.

BRUTAL nie może już jeździć na deskolotce.

Stan uszkodzenia BRUTALA jest teraz widoczny, gdy gracze z wyposażonym malowaniem pojazdu wsiądą do pustego BRUTALA.

Przeładowanie strzelby BRUTALA nie uniemożliwia już wystrzeliwania rakiet.

Naprawiono błąd sprawiający, że powietrzne uderzenie BRUTALA zadawało więcej uszkodzeń generatorom hordy, niż zamierzono.

Nie można już zatrzymać odliczania samozniszczenia BRUTALA.

Zmiana miejsca lub opuszczenie BRUTALA podczas ładowania rakiet nie uniemożliwia już wykonywania emotek.

Wejście do BRUTALA nie uniemożliwia już używania broni i przedmiotów po opuszczeniu go.

Rozgrywka w Fortnite

Pandora - w oazie w pobliżu Oazy Odpoczynku nadajnik szczeliny doprowadził do stworzenia portalu prowadzącego na Pandorę. Jest to część wspólnego projektu Fortnite X Chaos. Ta strefa szczeliny bardzo przypomina planetę Pandora. To nie jest jednak tylko model; obowiązują tam również te same zasady, co na oryginalnej planecie! W tej strefie szczeliny gracze zaczynają odzyskiwać osłony 4 sekundy po odniesieniu ostatnich obrażeń. Pandora będzie dostępna do 10 września.

Wykrzywione Miasteczko - dodano przejezdne drogi, łączące miasteczko z okolicznymi wzgórzami. Ma to służyć poprawieniu jakości gry podczas ostatnich kręgów na obszarze Wykrzywionego Miasteczka.

Grafika i animacja

Naprawiono błąd powodujący przenikanie lewej ręki Katalizator przez niektóre plecaki w pozycji bezczynności w lobby.

Strój J4K-MU-T4M oraz malowanie EQ teraz mają prawidłowe animacje na konsoli PlayStation 4.

Wejście do BRUTALA w strefie szczeliny Wykrzywionego Miasteczka i opuszczenie tej strefy w BRUTALU nie uniemożliwia już przywrócenia wyposażonego stroju gracza.

Dźwięk

Zmieniono kształt przestrzeni wytłumiania odgłosów Złomoszczeliny ze sfery na kapsułę.

Ma to poprawić słyszalność obiektów Złomoszczeliny, gdy powstają one wysoko nad graczami.

Ściszono odgłos przegrzewania się Miniguna.

Odgłos lontu Granatu Odłamkowego nie rozlega się już podczas rzutu.

Odgłos busa bojowego nie rozlega się już z niewłaściwego miejsca na wyspie startowej.

Naprawiono błąd uniemożliwiający odtwarzanie odgłosów powstających obiektów Złomoszczeliny, jeśli w gracza uderzył rzucony przedmiot.

Interfejs

Naprawiono błąd uniemożliwiający graczom zobaczenie wyzwań po pierwszym zalogowaniu się w sezonie X.

Interfejs sterowania u strzelca BRUTALA nie pokazuje już nieprawidłowych przycisków podczas gry przy użyciu pada.

Naprawiono błąd uniemożliwiający prawidłową aktualizację ikony gracza, który ustawił losowy strój z szafki.

Po użyciu bandaży lub małych mikstur osłon nie występuje już błąd przy zaokrąglaniu wartości zdrowia i osłony.

Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie niewłaściwego zestawu członków drużyny w panelu społecznościowym.

Pełna lista zmian znajduje się na tej stronie.