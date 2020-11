Już niebawem kolejny z komiksowych bohaterów firmy Marvel trafi do świata Fortnite. Podpowiadamy jak zdobyć wyjątkową skórkę Ghost Ridera.

Epic Games zadbało o wyjątkowo bliską współpracę z firmą Marvel podczas realizacji 4 sezonu w Fortnite. Do gry trafiło wydarzenie Nexus War, a wraz z nim liczni bohaterowie komiksów, w tym m.in: Wolverine, Storm, Iron-Man czy Daredevil. Unikalna skórka tego ostatniego była do zdobycia w ramach wydarzenia Marvel Knockout Super Series - Dardevil Cup.

Teraz ten sam los spotka Johnny'ego Blaze'a, znanego szerszej publiczności jako Ghost Rider.

Fortnite - jak zdobyć legendarną skórkę Ghost Rider za darmo?

Jeśli chcecie zdobyć skórkę legendarnego "płonącego jeźdźca" za darmo, to musicie on nią zawalczyć. Już jutro wystartuje jednodniowy turniej - Ghost Rider Cup, podczas którego będziecie mogli zdobyć skórkę bohatera komiksów. Co należy wiedzieć i o czym pamiętać?

Przede wszystkim turniej dedykowany jest tercetom, oznacza to, że musicie zebrać jeszcze dwóch swoich najbliższych (i najlepszych) znajomych. Każdy członek drużyny musi posiadać konto Fortnite na co najmniej 30 poziomie i mieć włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Jeśli wszyscy spełniają te wymagania, to już nic nie stoi na przeszkodzie, aby ruszyć do boju.

Ghost Rider Cup to zabawa tylko dla "trójek"

Oczywiście zdobycie skórki Ghost Ridera nie będzie należało do łatwych. Epic Games poinformowało już, że w Europie tylko 800 najlepszych drużyn zostanie nagrodzonych. W trakcie trwania pucharu Ghost Rider Cup, każdy z zespołów będzie gromadzić punkty, a ich suma zadecyduje o ostatecznej pozycji.

System punktacji Ghost Rider Cup prezentuje się następująco:

1 miejsce: 25 punktów

2 miejsce: 10 punktów

Miejsca 3-4: 5 punktów

Miejsca od 5 do 8: 3 punkty

Miejsca 9-16: 1 punkt

