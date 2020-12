Fortnite - już dziś Galactus trafi do gry. Sprawdź, co wiemy na temat 5 sezonu

Już w tym tygodniu wystartuje 5 sezon w Fortnite. Zanim to jednak nastąpi, mapę gry nawiedzi sam Galactus. Sprawdź, jak wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Spis treści

Fortnite - Galactus na zakończenie sezonu 4

Zanim przyjdzie nam zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, czeka nas wielki finał czwartego sezonu i wydarzenia znanego jako "Wojna o Nexus". Superbohaterowie Marvela, a wraz z nimi gracze będą najprawdopodobniej musieli zmierzyć się z samym Galactusem. Możemy się spodziewać, że w nagrodę za udział w wydarzeniu otrzymamy wyjątkową skórkę postaci.

Event rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 22:00 czasu polskiego. Firma Epic Games zaleca wszystkim graczom, aby dokładnie sprawdzili, czy pobrali aktualizację do wersji 14.60 i spróbowali zalogować się 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, aby mieć pewność, że będziecie mogli wziąć w nim udział.

Fortnite - co nas czeka w sezonie 5?

Mark Rein - współzałożyciel Epic Games, określił nadchodzący, 5 sezon w Fortnite jako "chaotyczny". Inny z pracowników firmy - Donald Mustard, dodał, że Fortnite stanie się jeszcze bardziej szalony w najbliższych miesiącach. Co to dokładnie oznacza? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Spekuluje się jednak, że do gry powróci świąteczny/zimowy event oraz kolejna kolaboracja z marką Star Wars, a w szczególności z serialem The Mandalorian.

Kiedy dokładnie rozpocznie się 5 sezon w Fornite? Wszystko wskazuje na to, że już jutro. Możemy się spodziewać, że po wydarzeniu z Galactusem serwery gry zostaną wyłączone 2 grudnia około godziny 9:00. Przerwa ma trwać kilka godzin, a po niej rozpocznie się kolejny, miejmy nadzieję, pełen niespodzianek sezon w ukochanym przez miliony graczy Battle Royale.

