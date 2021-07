Fortnite - koncert Ariany Grande już za tydzień? To możliwe

W Fortntie rozpoczęło się odliczanie do kolejnego wielkiego wydarzenia.

Dzisiaj Epic Games udostępnił kolejną aktualizację do gry. Update o numerze 17.21 dodał licznik, który pokazuje czas jaki pozostał do kolejnego wielkiego wydarzenia w Fortnite. Do tej pory mogliśmy usłyszeć m.in. występ Travisa Scotta oraz obejrzeć filmy Christophera Nolana. Według serwisu Eurogamer ostatnie przecieki mówiły o koncercie Ariany Grande. Bardzo możliwe, że właśnie nad tym wydarzeniem obecnie pracuje Epic Games. Event odbędzie się 6 sierpnia.

Event countdown! Also visible in the lobby. ???? #fortnite pic.twitter.com/MUggxLTv5T — GNA - Fortnite Leaks & News (@gnanewsco) July 27, 2021

Twórcy Fortntie słyną z tego, że zawsze wydarzenia w grze są czymś wielkim. Starannie przygotowywane przez cały zespół zapisują się w pamięci graczy jeszcze na długi czas. Zeszłoroczny koncert Travisa Scotta obejrzało 27,7 miliona osób. W tej chwili pozostaje nam czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Epic Games, że chodzi o występ Ariany Grande.

Poza licznikiem, aktualizacja dodała do gry m.in. nową broń - działko plazmowe. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

