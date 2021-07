Fortnite - mapa się zmienia. W grze pojawiła się nowa strefa

Wczoraj informowaliśmy o tym, że nowa aktualizacja nie pojawi zgodnie z dwutygodniowym harmonogramem, tak jak to było dotychczas. Epic Games jednak nie pozostawił graczy bez żadnych zmian. W grze pojawiła się nowa strefa. W lokacji Zielone Żywopłoty znajdziemy miejsce, charakteryzujące się zerową grawitacją. Oficjalny opis brzmi następująco:

Obcy ruszyli do akcji i postawili swoje trójpalczaste stopy w niegdyś spokojnych Zielonych Żywopłotach. Dookoła domów wyrosły biomy Obcych, a nowa roślinność rozprzestrzenia się podobnie jak na ich macierzystej planecie, co wzbudziło ciekawość ekipy badawczej UR. To dobre miejsce, by zgarnąć technologię obcych, jeśli nie przeszkadza wam odmienione środowisko.