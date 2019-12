Fortnite może trafić do sklepu Google Play Store

Epic stawia jednak pewne warunki...

Przebojowa gra typu battle royale autorstwa Epic Games - Fortnite, jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android już od jesieni minionego roku. Jednak, aby cieszyć się produkcją konieczne jest pobranie jej bezpośrednio ze strony producenta bądź ze sklepu Galaxy Store (wyłącznie dla posiadaczy urządzeń marki Samsung). Do tej pory, twórcy gry z premedytacją omijali największy cyfrowy sklep z oprogramowaniem dla Androida - Google Play Store, jednak według najnowszych informacji, niebawem może się to zmienić.

Nie jest żadną tajemnicą, że brak Fortnite w Play Store powiązany był z regulaminem sklepu Google'a, a w szczególności z fragmentem dotyczącym płatności. Amerykańska korporacja pobiera od deweloperów opłatę w wysokości 30% od wszystkich zakupów w danej aplikacji. Epic nie chciał się dzielić zyskami i celowo pominął Play Store. Możliwe jednak, że wciąż jest szansa na umieszczenie mobilnej wersji Fortnite w sklepie.

Epic Games jest ponoć skłonne do uruchomienia Fortnite w Play Store, jeśli włodarze firmy Google pozwolą im na korzystanie z własnych platform do dokonywania płatności wewnątrz produkcji. Oznacza to, że opłaty za wirtualną walutę gry "V-Bucksy" odbywałby się tak jak na innych platformach. Gracze "podpinali by" do gry swoją kartę kredytową, a całość kwoty za zakupione dobra trafiałaby bezpośrednio do Epic Games.

Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, bowiem regulamin Google Play Store wymaga od deweloperów korzystania z wbudowanego systemu płatności. Czy Epic i Google dojdą ostatecznie do porozumienia w sprawie Fortnite? Z całą pewnością przekonamy się o tym w niedalekiej przyszłości.

źródło: phonearena.com