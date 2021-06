Fortnite - na mapie 7 sezonu może pojawić się nowy obszar

Zaledwie tydzień temu wystartował 7 sezon Fortnite. Mamy w nim do czynienia z inwazją obcych, a w samej rozgrywce pojawiło się bardzo dużo nowości. Gracze jednak nie przestają spekulować na temat najbliższej przyszłości tytułu. Najnowszy przeciek mówi o tym, że niebawem na mapie może pojawić się nowy obszar.

Informacje na ten temat pojawiły się po tym, jak w kodzie gry znaleziono pliki audio. Możemy na nich usłyszeć unikalne dźwięki skakania w środowisku zerowej grawitacji, wchodzenia i wychodzenia z obszaru.. Bardzo prawdopodobne, że znajdzie się on na miejscu lub w okolicy zniszczonej przez obcych Iglicy.

We might also get a No Gravity Biome that behaves the same way as the item from my previous tweet, its probably gonna be the middle of the map since it mentions swimming!



Its also mentions a consumable that can be used to craft, probably those purple trees (sounds in replies)