Fortnite: nadszedł Mróz Ostateczny!

Na graczy Fortnite czeka w tym tygodniu nowe wyzwanie, nowa broń oraz... specjalistka ściskania.

Mróznite, czyli Fornite skute lodem i śniegiem. To już ostatni tydzień takiej aury, a finalnym wyzwaniem jest Mróz Ostateczny. Należy powstrzymać i odeprzeć atak mrozu, za co zyska się w nagrodę specjalny Łuk Lampowy. Szykuje się niezła zabawa, ponieważ - jak podaje producent - wyzwanie stanowi "połączenie mechanik z Mroźnego Gruntu, Świąt Nowej Fali, Przegrzania i Tankowania". A Łuk Lampowy to broń, którą należy strzelać do pustaków, aby stworzyć błyskawicę. Będzie uderzać w przeciwników, rykoszetując między nimi. Pojawia się również przyjemna postać - Specjalistka Ściskania Sara. W proficie standardowym uderza Smoczym Cięciem, które zadaje 18 pkt. bazowych obrażeń od energii na sekundę, a w proficie dowódcy zadaje 45 pkt. bazowych obrażeń od energii na sekundę i spowalnia wrogów o 30% przez 3 s. Będzie dostępna do godziny 1:00 w nocy do 1 lutego.

Oprócz tego Epic Games przyznaje przedmioty za wyczyszczenie ekwipunku - czyli magazynu i plecaka. W nagrodę otrzymuje się pakiet - zawiera różnorodne materiały, odpowiednie do poziom każdego gracza. Ponieważ nigdy nie wiadomo, co się otrzyma - warto zaryzykować.