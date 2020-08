Fortnite - od dzisiaj zapłacimy za V-Bucksy 20% mniej

Mamy dobrą wiadomość dla sympatyków Fortnite. Epic ogłosił, że cena waluty premium (V-Bucksów) zostaje na stałe obniżona o 20%. To jednak nie koniec dobrych wieści na temat tego battle royale.

Dzisiejszy dzień zdecydowanie należy do Epic Games. Możecie już pobierać Total War Saga Troy bez żadnych dodatkowych opłat, a o 17:00 udostępnione zostaną kolejne darmowe gry. Jakby tego było mało, to prezent otrzymali również sympatycy najpopularniejszego battle royale na świecie - Fortnite. Od dnia dzisiejszego, waluta premium, za którą można nabyć m.in. liczne przedmioty do personalizacji naszego awatara, będzie o 20% tańsza. Z nowych cen będą mogli skorzystać wszyscy gracze - również ci, którzy na co dzień korzystają z wersji mobilnych Fortnite.

Epic postanowił iść na wojnę z Google oraz Apple i umieścił sklep z walutą premium bezpośrednio w grze. Oznacza to, że V-Bucksy możecie kupować teraz bezpośrednio od Epica. Do tej pory gracze mobilni musieli korzystać z płatności oferowanych przez App Store oraz Google Play Store, które przywłaszczały sobie część zarobku, na czym tracił sam deweloper. Epic nie chce się dłużej dzielić zyskami, stąd też dzisiejsze decyzje.

Fortnite - darmowy kilof Shooting Starstaff

Przy okazji dzisiejszych rewelacji, twórcy gry postanowili podziękować wszystkim fanom za wsparcie i każdy aktywny użytkownik może odebrać za darmo specjalną skórkę na kilof - Shooting Starstaff.

