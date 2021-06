Fortnite otrzyma aktualizację poprawiającą grafikę na PC

Wraz ze startem 7 sezonu Fortnite, gra otrzyma aktualizację, która poprawi wygląd efektów wizualnych na komputerach.

Fornite uruchomiony na konsolach Xbox Series X oraz PlayStation 5 wygląda zdecydowanie lepiej, niż na komputerach osobistych. Konkretnie chodzi o efekty wizualne w postaci wyglądu m.in. chmur, burzy, czy wody, które zdecydowanie różnią się na sprzętach nowej generacji.

Co prawda, ogólnie warstwa wizualna Fortnite nie zachwyca i nie jest rewolucyjna, jednak ten tytuł zdecydowanie bardziej stawia na doświadczenia płynące z samej rozgrywki. Dlatego też wątpliwym jest, aby gracze wydawali duże pieniądze na konsole, tylko po to, aby zobaczyć kilka efektów więcej. Epic Games wychodzi w tej chwili na przeciw oczekiwaniom pecetowców, i wraz ze startem 7 sezonu wypuści łatkę , która doda efekty znane z konsol także do wersji gry na PC.

Istotne jest to, że wszystkie nowości będą działały tylko na najwyższych ustawieniach graficznych. Oto minimalne wymagania sprzętowe, dla płynnego działania gry: