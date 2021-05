Fortnite otrzymał nową funkcję - Menadżer Wyścigu

Epic Games wypuściło właśnie kolejną aktualizację do Fortnite. Tym razem zmiany dedykowane Trybowi Kreatywnemu mają pomóc twórcom torów wyścigowych. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach.

Aktualizacja v16.40 ma w znaczącym stopniu poprawić i usprawnić proces tworzenia torów wyścigowych w trybie kreatywnym gry. Od dziś gracze korzystać mogą z Menadżera wyścigu. Dzięki niemu twórcy tras mogą teraz monitorować na bieżąco liczbę oraz czasy przejazdu poszczególnych okrążeń oraz najlepsze czasy każdego z graczy. Dodatkowo mogą korzystać oni z nowych typów gry, jak choćby próby na czas.

Skoro lato zbliża się do nas coraz bardziej, także i w Fortnite nie zabraknie nowych letnich elementów, takich jak łodzie, łowiska oraz deski surfingowe. Dla tych ostatnich jest to debiut w grze Epica. Te dodatki umożliwią tworzenie wyścigów łodzi, torów do tricków surfingowych czy... zawodów łowieckich.

Ponadto w najnowszej aktualizacji do Fortnite nie zabraknie licznych poprawek rozgrywki, interfejsu i wielu innych usprawnień. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.

Grafika: Epic Games