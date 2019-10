Fortnite pochłonięte przez czarną dziurę

Niemałe zaskoczenie czeka na graczy, którzy chcą odwiedzić stronę Fortnite lub zagrać w tę grę - przestała ona istnieć, a na witrynie widać tylko czarną dziurę...

Co się stało? Czy to atak hakerów? Nie, wszystko jest pod kontrolą - pod prostu Epic Games szykuje serwery do rozpoczęcia nowego sezonu lub... nowej ery rozgrywki. Według pierwotnych planów dzisiaj o godzinie 20:00 miał wystartować sezon XI, a z tej okazji zapowiadane było wielkie, atrakcyjne wydarzenie. Co się zatem stało? Czarna dziura pojawiła się już wczoraj wieczorem, zastępując oficjalną witrynę Fortnite, a gracze, którzy w tym czasie brali udział w rozgrywce, mogli zauważyć znikające elementy interfejsu, a następnie zabawa została przerwana.

Czy Epic Games szykuje jakieś kolosalne wydarzenie, które wymagało wyłączenia całej gry, czy może szykuje się do wystartowania z jej druga wersją? Takie właśnie pogłoski zaczęły krążyć po pojawieniu się dziury. Podobno mają zostać udostępnione całkiem nowe tereny do zabawy, a także bronie i pojazdy. Tak czy owak dla milionów graczy z całego świata przerwanie zabawy okazało się niemiłą niespodzianką i Epic powinien wcześniej uprzedzać o planowanym działaniu. A co z Fortnite? tego powinniśmy się dowiedzieć już za kilka godzin.