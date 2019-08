Fortnite - początek nowego sezonu

Dziś w Fortnite rozpoczyna się 10 sezon. Co nowego przyniesie dla graczy?

Epic Games umieściło informacje o nowym sezonie w formie pytań i odpowiedzi.

Co będzie dostępne przy starcie sezonu?

Ekrany wczytywania, muzyka i emotki każdej kategorii: tańce, emotikony, graffiti oraz zabawki.

Czy w Ratowaniu Świata pojawią się inne elementy kosmetyczne?

Ciężko pracujemy nad tym, abyście podczas walki z burzą mogli korzystać ze wszystkich dostępnych typów elementów kosmetycznych. Następnym dodatkiem do szafki będą malowania oraz kilofy. Ponadto kiedy te ostatnie pojawią się w Ratowaniu Świata, wszystkie unikatowe wersje zdobyte przez was w kampanii pojawią się również w Battle Royale jako elementy kosmetyczne do wyboru.

Czy zamierzacie dodatkowo usprawnić szafkę i elementy kosmetyczne?

Tak jest! Planujemy mnóstwo ulepszeń. Chcemy na przykład umożliwić wam używanie emotek na ekranie z podsumowaniem misji, a także dodać informację o dystansie w oknie czatu przy korzystaniu z zabawek. Chociaż każda emotka działa z każdym bohaterem, niektóre kombinacje skutkują błędami przenikania oraz pozycjonowania. Ich naprawa to ciągły proces, który będzie trwał w trakcie tego sezonu.

Jak twórcy gry podchodzą do procesu dodawania elementów kosmetycznych do Ratowania Świata?

Podczas prac nad wprowadzaniem elementów kosmetycznych do Ratowania Świata skupiamy się na kilku rzeczach.

Po pierwsze, wszystkie elementy kosmetyczne powinny być całkowicie opcjonalne, dokładnie tak, jak w Battle Royale. To fajny element gry, ale nie zapewnia żadnej przewagi podczas rozgrywki.

Po drugie, nie chcemy nikomu niczego zabierać. Jeśli macie w tej chwili jakieś opcje kosmetyczne, z których korzystacie, zachowacie je!

Po trzecie, zależy nam na tym, by elementy kosmetyczne były możliwie uniwersalne. Będziecie mogli korzystać w kampanii ze wszystkich elementów, które posiadacie w Battle Royale, niezależnie od typu, o ile tylko można je przenieść do Ratowania Świata. Wasze emotki oraz kilofy z Ratowania Świata także pojawią się w Battle Royale.

Czy nadal mam Jazdę na Kucyku? A co z ludźmi, którzy zdobyli Jazdę na Kucyku dzięki karnetowi bojowemu sezonu 2?

Tak. Jeżeli posiadasz emotkę Jazda na Kucyku w którymkolwiek trybie, teraz możesz używać jej we wszystkich. Ponadto teraz to emotka ruchowa! Gracze, którzy zdobyli Jazdę na Kucyku w ramach karnetu bojowego sezonu 2 otrzymają teraz nową, ruchową emotkę, Galop. Dzięki temu będzie wiadomo, że awansowaliście swój karnet na odpowiednio wysoki poziom. Jeśli nie macie jeszcze Jazdy na Kucyku, możecie ją zgarnąć – wystarczy, że staniecie się Fundatorem i kupicie Ratowanie Świata!

Czy w Ratowaniu Świata pojawi się sklep z przedmiotami?

Tak, kiedy wszystkie elementy kosmetyczne będą już dostępne w kampanii, przyjdzie pora na sklep. W tej chwili skupiamy się jednak na umożliwieniu wam korzystania z elementów, które już posiadacie. Póki sklep nie pojawi się w kampanii, wszelkie dodatkowe elementy będziecie musieli kupować w sklepie Battle Royale.