Fortnite - podano datę premiery Sezonu 2 w Rozdziale 2

Nowy sezon popularnej gry battle royale to nie tylko nowe wyzwania i zadania, ale przede wszystkim zmiana silnika odpowiedzialnego za fizykę.

Epic Games zapowiada dwa duże wydarzenia - pierwsze to aktualizacja 11.50, drugie - nowy sezon w Rozdziale 2. To pierwsze ma mieć miejsce na początku lutego, nie podano jednak konkretnej daty. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie systemu fizyki Chaos, który jest używany w silniki Unreal. Zanim zostanie on wprowadzony powszechnie, zostaną przeprowadzone testy, w których wezmą udział wybrani gracze. Jak zapowiada to Epic: "początek może być wyboisty". Po zebraniu opinii i wykryciu elementów do poprawy zostaną one wprowadzone, a następnie silnik udostępniony wszystkim graczom w ramach aktualizacji.

Drugie wydarzenie, czyli premiera Sezonu 2 w Rozdziale 2, nastąpi we czwartek, 20 lutego 2020 roku. Jak na razie informacje na jego temat są tajemnicą, ale wiadomo, że pojawią się liczne nowości i usprawnienia, aby gra stała jeszcze bardziej ciekawsze. Póki co mamy Sezon 2 i Rozdział 1, a nim dobiegnie on końca, pojawi się jeszcze nowe, dwutygodniowe wydarzenie oraz dodatkowe Wyzwania Dogrywki. Jak widać Epic Games mocno dba o to, aby jego sztandarowa produkcja nie stała się nudna.