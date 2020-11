Fortnite - podpowiadamy, gdzie znaleźć nowy plecak odrzutowy Iron Mana

Po wielu miesiącach oczekiwania, niezwykle popularne wśród społeczności gry plecaki odrzutowe, powróciły do Fortnite.

Epic Games regularnie dostarcza graczom Fortnite nową zawartość i zapewnia nowe wyzwania. Twórcy gry starają się również regularnie uatrakcyjniać samą rozgrywkę. W historii Fortnite nie ma chyba elementu wyposażenia, tak lubianego przez społeczność gry jak plecaki odrzutowe (Jet Pack). Pozwalały one graczom na nietuzinkowe podejście do starć i wymuszały zmiany strategii, szczególnie w końcowej fazie rozgrywki.

Ku rozczarowaniu fanów, studio Epic Games wiele miesięcy temu zdecydowało się usunąć jet packi z gry. Od tamtej pory powracały one jedynie w wybranych, czasowych trybach. Na szczęście twórcy zlitowali się wreszcie nad społecznością gry i wraz z ostatnią aktualizacją plecaki odrzutowe powróciły do gry.

Fortnite - jak działa nowy plecak odrzutowy?

Plecak odrzutowy powrócił do Fortnite

Nowe jet packi pochodzą od samego Iron Mana, a to wszystko w ramach trwającego właśnie sezonu 4 i wydarzenia Fortnite Nexus War. Pod względem funkcjonowania działają one dokładnie tak samo jak stare plecaki odrzutowe. Jedyną różnicą jest ich wygląd - wyraźnie inspirowany twórczością Tony'ego Starka (Iron Man). Jeśli zatem jesteście weteranami Fortnite, to dobrze wiecie jak z nich korzystać, jeśli nie, to już śpieszymy z wyjaśnieniami.

Plecak odrzutowy zajmuje miejsce na jeden z twoich przedmiotów w prawym dolnym rogu ekranu. Co istotne, chcąc go użyć, nie musisz go specjalnie wybierać. Wystarczy podskoczyć, a następnie przytrzymać przycisk skoku, aby unieść się w powietrze i w tym samym czasie swobodnie korzystać z broni. Proste? Proste!

Fortnite - jak zdobyć plecak odrzutowy Iron Mana?

Niestety, na tę chwilę nie ma konkretnego sposobu gwarantującego zdobycie plecaka odrzutowego podczas rozgrywki. Jedynym miejscem, w którym można znaleźć plecak odrzutowy Iron Mana, jest łup luzem pojawiający na mapie (tzw. floor loot). Z dotychczasowych informacji wynika, że plecak nie pojawia się w skrzyniach, ani innych pojemnikach na loot.

Czy plecak odrzutowy Iron Mana pozostanie w grze na stałe? Jest to raczej wątpliwe, wszak jest on bezpośrednio powiązany z wydarzeniami sezonu 4.

