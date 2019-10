Fortnite: przygotujcie się na Wrota do mroku

W tym tygodniu można w Fortnite wziąć udział w nowym wątku fabularnym i zdobyć nową Rubieżniczkę, Willow, a także zgarnąć Grabarza, który powraca do sklepu tygodniowego.

Wrota do mroku - przygotujcie się na spotkanie z horrorem! Dołączcie do załogi bazy na czas koszmarnego pobytu w Dębowym Trenie, trzecim najbardziej nawiedzonym hotelu Kamiennodeskosamowitwinowic! Pojawi się również Willow – nowa Rubieżniczka! Willow skupia się na likwidacjach przy użyciu zdolności, by tworzyć zjawy, oraz zyskiwaniu siły kosztem zdrowia. Jej moc to Upiorny Chichot - obrażenia zdolności zwiększają się proporcjonalnie do ilości brakującego zdrowia. Przy likwidacji zdolnością istnieje szansa na przyzwanie zjawy, która wyszukuje pobliskich wrogów i wybucha, zadając obrażenia na niewielkim obszarze.

Powraca karabin szturmowy Grabarz. Strzela średnimi nabojami, zadając wyższe obrażenia z większą siłą trafienia kosztem celności oraz szybkostrzelności. Grabarz będzie dostępny w sklepie tygodniowym od godz. 2:00 w czwartek 24 października, do godz. 2:00 w czwartek 31 października.

Co jeszcze w nowościach? Baza główna otrzymała w minionym tygodniu poprawkę, mającą zmniejszyć ograniczenia systemu i dowódcy sygnalizują, że sytuacja już się poprawiła. W aktualizacji 11.10 wprowadzone zostaą kolejne sugerowane przez graczy zmiany, usuwając system wykrywający wyzyskiwanie z meczów prywatnych i rozgrywanych ze znajomymi.