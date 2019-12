Fortnite: rozpoczyna się Festiwal Zimy 2019

Festiwal Zimy 2019 to prezenty dla graczy, w tym nowe stroje i malowania, przez kolejne dwa tygodnie!

Oznakę nadejścia zimy w Fortnite można zobaczyć już w lobby, gdzie pojawiła się zakładka ze śnieżynką - wystarczy na nią kliknąć, by przenieść się do pewnego wyjątkowego schroniska, będącego nieformalnym centrum Festiwalu Zimy. Tutaj codziennie będzie czekać prezent do odpakowania. Jakie? Twórcy Fortnite zdradzili, że będą wśród nich m.in. dwa stroje, dwie lotnie, emotka, dwa nowe malowania i dwa kilofy. Każdy z tych przedmiotów to unikat, który pojawi się jedynie w tym roku, jednak nie martw się, jeśli przegapisz chociaż jedno odpakowanie prezentu - nie oznacza to, że nigdy go nie zyskasz.

Do maksymalnie 7 stycznia każdy gracz będzie mógł otworzyć paczki, z których nie skorzystał. Ponadto, z okazji Festiwalu Zimy, pojawi się szereg nowych wyzwań i związane z nimi nagrody (nie wspominając oczywiście o PD). Ale Festiwal to nie tylko nowości - od 18 dziś do 2 stycznia pojawią się znane tryby okresowe, powróci także sporo wycofanych obecnie broni oraz pojawią się Ruszane Strefy. Pierwszy prezent można otworzyć już dzisiaj!