Fortnite "ściąga" z Among Us i wprowadza nowy tryb rozgrywki

Do Fortnite zawitał właśnie zupełnie nowy tryb rozgrywki - The Spy Within, który wyraźnie inspirowany jest przebojową produkcją - Among Us.

Epic Games uczyniło z Fortnite jedną z największych produkcji online na świecie. Warto jednak pamiętać, że początkowo gra nie miała nic wspólnego z gatunkiem battle royale. Oryginalny Fortnite (dziś znany jako tryb Ratowanie Świata) był kooperacyjną produkcją, w której gracze jednoczyli się, aby odpierać kolejne fale potworów podobnych do zombie. Dopiero po utworzeniu darmowego modułu inspirowanego battle royale (i po ogromnym sukcesie m.in. PUBG) popularność produkcji Epic Games wystrzeliła.

Kto wie, może właśnie jesteśmy świadkami kolejnego przełomowego wydarzenia w historii Fortnite. Do gry trafił bowiem tryb "The Spy Within", który wyraźnie inspirowany jest wyjątkowo popularną w ostatnich miesiącach produkcją - Among Us. Jakie są dokładnie zasady "The Spy Within"? Epic wyjaśnia:

Każdy rozpoczyna mecz wiedząc tylko, w której drużynie jest. Tożsamość wszystkich innych graczy jest ukryta.

Dwóch graczy - zwanych Szpiegami - spróbuje wyeliminować innych graczy bez ujawniania swojej tożsamości. Muszą to zrobić, zanim załoga osiągnie swoje cele.

Ośmiu graczy - znanych jako Agenci - będzie współpracować w celu identyfikacji szpiegów i głosowania na nich, zanim szpiedzy wyeliminują wszystkich innych graczy. Aby wygrać, agenci muszą zbierać złote monety - zdobyte za realizację celów.

Gracze nie mogą rozmawiać ze sobą na czacie głosowym, chyba że są na "spotkaniu".

Gracze mogą organizować "spotkania", gdy tylko zauważą coś niepokojącego lub są podejrzliwi wobec innego gracza. Na "spotkaniu" gracze mogą swobodnie rozmawiać i omawiać, kogo uważają za podejrzanego. Ostatecznie odbywa się głosowanie, osoba z największą liczbą głosów odpada z rozgrywki. Szpiedzy muszą być ostrożni, w przeciwnym razie wzbudzą podejrzenia i zostaną wykluczeni!

Cóż, trudno nie dostrzec tu wyraźnych podobieństw do rozgrywki oferowanej przez Among Us. Póki co, "The Spy Within" zostanie z nami tylko przez określony czas. Możliwe jednak, że nowy tryb przyjmie się i będzie w grze "na stałe"? Za udział w "The Spy Within" Epic Games przewidziało wyjątkowe nagrody.

