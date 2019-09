Fortnite: skalowanie nagród w Twine Peaks

Dowiedz się, jakie będą zmiany w końcowych misjach w Twine Peaks w aktualizacji 10.30.

Spis treści

Nagrody w Twine Peaks

Nagrody z misji 100+ dla 4 graczy w Twine Peaks będą lepsze - w misjach wymagających poziomu mocy 140, których nie trzeba rozgrywać we 4, będzie się otrzymywać o 25% więcej czystych kropel deszczu. (Przykładowo: jeśli wcześniej były to 64 czyste krople deszczu, po zmianie będzie to 80).

Zwiększono ilość materiałów do ewolucji, które gracze otrzymują w ramach nagród za misje 100+ dla 4 graczy, przy czym w misjach dla graczy na poziomie 140 ta zmiana będzie jeszcze większa:

misja dla 4 osób w strefie dla graczy na poziomie 108 dawała 168 czystych kropel deszczu. Po aktualizacji 10.30 nagrodą jest 256 czystych kropel deszczu.

misja dla 4 osób w strefie dla graczy na poziomie 140 dawała 168 czystych kropel deszczu. Po aktualizacji 10.30 nagrodą jest 320 czystych kropel deszczu.

Odznaki Misji i nagrody za misje

Każda zdobyta Odznaka zwiększa liczbę nagród. Otrzymanie Odznaki za osiągnięcie dodatkowego celu, za walkę, budowanie lub zbieranie, zwiększa liczbę nagród otrzymywanych po ukończeniu misji. Wartości odznak są różne, w zależności od tego, jak długa, trudna jest dana misja i ilu zasobów wymaga jej ukończenie. Poziomy skrzyni skarbów na zakończenie misji w pewnym stopniu to odzwierciedlają, ale wypełniający się pasek na dole ekranu też jest ważny. Na przykład, w skrzyni 3 poziomu z prawie pełnym paskiem znajdziecie inne nagrody niż w skrzyni tego samego poziomu, ale z paskiem pustym.