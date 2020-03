Fortnite - stroje i plecaki, Ogar Wojny i Łuk Dziurawiec

Twórcy Fortnite dbają o to, aby świat gry cały czas dynamicznie się zmieniał. Oto, co nowego zapowiedziano w tym tygodniu.

Elementy kosmetyczne – stroje i plecaki

Każdy gracz w swojej szafce w bazie znajdzie nowe stroje oraz plecaki. Warto dodać, że stan szafki Ratowania Świata w bazie jest zapisywany niezależnie od Battle Royale. Dlatego zmiany dokonane w jednym trybie nie mają wpływu na drugi. W wybrany strój i plecak można w dowolnej chwili wyposażyć swoją postać, a ponieważ jej wygląd nie jest już ograniczony klasą rzadkości, można wybrać dowolny z odblokowanych stylów. A co z reaktywnymi elementami kosmetycznymi? Producent podaje, że wciąż pracuje nad ich obsługą, jednak niektórych nie można przenieść do Ratowania Świata, np. Stratusa z plecakiem. W stosunku do takich powstaną odpowiedniki o adekwatnym działaniu.

Nowe elementy w grze