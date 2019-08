Fortnite: wkrótce nowe elementy kosmetyczne w Ratowaniu Świata

Miłośnicy Fortnite wraz z aktualizacją 10.20 znajdą w szafce do Ratowaniu Świata kilofy. Dojdzie również sporo zmian kosmetycznych.

Wraz z aktualizacją 10.20 do szafki w Ratowaniu Świata trafią kilofy - do zakładki szafki zostanie dodana możliwość wyboru zbieraka i zmodyfikowania jego wyglądu odpowiednio do posiadanej kolekcji kilofów z Ratowania Świata i Battle Royale. Poza tym gracze otrzymają kosmetyczne wersje wszystkich kilofów odblokowanych w Ratowaniu Świata, których będzie można używać w każdym trybie gry (czyli w Ratowaniu Świata, Battle Royale i trybie kreatywnym). Początkowo można spodziewać się kilku błędów związanych z kilofami, jednak z czasem wszystkie znane problemy będą rozwiązane:

Przy wybieraniu stylu kilofu w szafce wyświetlany jest styl domyślny zamiast wybranego. Jest to jednak tylko błąd graficzny, a gdy gracz trafi do strefy, pojawi się prawidłowy styl.

W przypadku kilofu ze sztandarem Emblemat wykorzystywana jest ikona sztandaru i kolor wybrany w Battle Royale, a nie w Ratowaniu Świata.

Na razie nie wszystkie reaktywne kilofy będą „reagować” w Ratowaniu Świata. Każdy problem tego typu Epic Games musi rozpatrywać osobno, określając warunki, jakie powinny aktywować kilof. Większość z nich wiąże się z obrażeniami zadawanymi graczom, eliminacjami lub przetrwaniem w Battle Royale, a te nie mają przełożenia na Ratowanie Świata. Jeśli uda się znaleźć odpowiedniki, będą użyjte, a w pozostałych przypadkach trzeba będzie ponownie zastanowić się, co zrobić z poszczególnymi kilofami reaktywnymi.

Malowanie broni

Jak informuje Epic Games: "Robimy spore postępy w kwestii malowań broni, jednak aby każda broń wyglądała świetnie z malowaniami, potrzeba jeszcze sporo pracy grafików. Dysponujemy niezwykle zróżnicowanym arsenałem i chcemy poświęcić nieco czasu na jego skonfigurowanie oraz dopracowanie, by każda broń sprawiała wrażenie wyjątkowej i współpracowała z systemem malowań. Wciąż pracujemy nad tą funkcją i szacujemy, że nie będzie gotowa przed startem następnego sezonu. Nie zapomnieliśmy o broni białej! W jej przypadku malowania wymagają dodatkowego wsparcia programistów i grafików dla całego dostępnego arsenału. Malowania to naprawdę fantastyczna funkcja i chcemy, by świetnie wyglądały na każdej broni, na której można je umieścić, a szczególnie na broni białej. Mocno nad tym pracujemy i planujemy wprowadzić malowania broni białej wraz z malowaniami broni dystansowej lub wkrótce po nich."