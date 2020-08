Fortnite wylatuje z App Store, a Ty uważaj na podejrzane oferty!

Część internautów postanowiła wzbogacić się na usunięciu Fortnite z App Store. Ucierpią na tym mniej świadomi konsumenci.

Wczoraj wieczorem Fortnite - najpopularniejsza gra od Epic Games wyleciała z dwóch największych sklepów z aplikacjami. Mowa oczywiście o Google Play na Androida oraz App Store na urządzenia od Apple.

Urządzenia mobilne z Fortnite

Gra została usunięta z wyżej wymienionych sklepów w związku z naruszeniem zasad i kryteriów dodawania aplikacji. W przypadku Androida konsumenci mają znacznie bardziej komfortową sytuacje. Wystarczy, że pobiorą oni instalator aplikacji Fortnite w formacie .APK i zainstalują grę.

Niestety gorzej sprawa wygląda na iPhone, iPad oraz iPod touch. Systemy operacyjne od Apple to zamknięte oprogramowanie, które bez złamania zabezpieczeń nie umożliwia instalacji oprogramowania spoza oficjalnego sklepu z aplikacjami - App Store.

Po usunięciu Fortnite z App Store nie ma już możliwości instalacji tej gry na urządzeniach od Apple. Okazuje się, że dla sprytnych internautów nie jest to żaden problem. Podobnie, jak w przypadku gry Flappy Bird w sieci pojawiły się już pierwsze oferty na sprzęt Apple z preinstalowaną grą Fortnite. Oczywiście cena jest odpowiednio wyższa.

Na Twitterze znalazłem ogłoszenie na iPad'a 7 generacji z preinstalowaną grą Fortnite. Sprzedający nie podaje szczegółów, więc możemy założyć, że chodzi o używanego iPad'a 7 generacji z 32 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bez modemu sieci 4G LTE. Nowe urządzenie w takiej konfiguracji kosztuje 1699 zł, a na dodatek za miesiąc Apple zaprezentuje jego następce. Używany tablet z preinstalowany Fortnite wyceniono na aż 900 dolarów, co przekłada się na 3350 zł. Hojny sprzedawca oferuje darmową wysyłkę.

Przestrzegamy przed zakupem takich urządzeń. Pomijajć fakt, że sprzęt nie został przywrócony do ustawień fabrycznych i może zawierać wirusy to urządzenia od Apple chronione są blokadą Find My. Oznacza to, że jeżeli sprzedawca nie wylogował się ze swojego konta na sprzedawanym urządzeniu możemy kupić bardzo drogi przycisk do papieru.

Źródło: Twitter.com