Fortnite: zmiany w Turbobudowaniu

Twórcy Fortnite wprowadzają zmiany do turbobudowania. Jak wpłyną one na grę?

W aktualizacji 10.20 przywrócono czas stawiania kolejnych struktur w turbobudowaniu z 0,05 s do 0,15 s w 10.20. Taka wartość była używana w przeszłości do aktualizacji 4.30. A po co zmieniać turbobudowanie? To pierwszy krok w poprawianiu kilku problemów:

Szybkie turbobudowanie zapewnia nieproporcjonalną przewagę graczom z niskim pingiem:

Przejmowanie ścian (tzw. taking walls - próba postawienia ściany zanim zrobi to przeciwnik)

Gra defensywna (tzw. turtling - ciagłe odbudowywanie niszczonej ściany)

Gra defensywna (turtling) daje nieproporcjonalnie dużą przewagę obrońcy, np. wystarczy, że obrońca trzyma przycisk myszki, podczas gdy do jego budowli 1x1 strzela cała ekipa

Dokładność umieszczania elementów budowli - łatwo jest przez przypadek umieścić kilka części "na raz"

Spamowanie budowania - łatwo jest spamować budowanie

Twórcy gry chcą, aby budowanie odbywało się w bardziej przemyślany sposób. Dlatego trwają pracue nad wprowadzeniem następujących zmian, mających:

Zastąpić opóźnienie przy stawianiu pierwszego elementu i przy turbobudowaniu stałą prędkością budowania - ustawienie pierwszego elementu jest natychmiastowe, ale nie ma możliwości, aby budować szybciej niż jeden element na każde 0,15 s. Ta zmiana sama z siebie nie rozwiązuje problemu nadmiernie defensywnej gry (turtling)/przewagi niskiego pingu

Wymusić zasadę stałej prędkości budowania dla elementów spornych - jeśli element budowli zostaje zniszczony, serwer czeka 0,15 s zanim pozwoli na odbudowę, a gracze próbujący odbudować zniszczony fragment zanim upłynie te 0,15 s są dodawani do listy. Po zakończeniu opóźnienia element jest stawiany. Eliminuje to wpływ pingu przy przejmowaniu ścian ("taking walls") i zapewnia minimalny okres pomiędzy zniszczeniem elementu i jego zastąpieniem

AKTUALIZACJA:

Parę godzin po wprowadzeniu poprawek, na blogu Fortnite pojawił się wpis o treści:

Poprawki wprowadzone wczoraj do turbobudowania, regulujące opóźnienie pomiędzy umieszczaniem kolejnych fragmentów budowli, zostały cofnięte do wcześniejszej wartości 0,05 s. Tym samym budowanie „dziewięćdziesiątek” (90s) i „wodospadów” („waterfall”) powinno wrócić do stanu sprzed wczorajszych zmian.

Dodaliśmy także część “Kolejnych kroków”, o których wspomnieliśmy we wczorajszym wpisie o zmianach w turbobudowaniu. Teraz, gdy element zostaje zniszczony, musi upłynąć 0,15 s, zanim w tym samym miejscu będzie mógł zostać umieszczony nowy fragment budowli. Jeśli w miejscu, w którym właśnie został zniszczony fragment budowli, dwóch lub więcej graczy próbuje postawić nowy element, decyzja o tym któremu się to uda będzie podejmowana losowo. Ma to zredukować wpływ pingu na przejmowanie ścian (“taking a wall”) oraz zmitygować sytacje, w których spamowanie ścian w tym samym miejscu pozwala obrońcy uniknąć wszelkich obrażeń.

