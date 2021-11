Fortnite znika z Chin. Dlaczego?

Epic Games ogłosił, że od 15 listopada gracze z Chin nie będą mieli możliwości udziału w popularnej grze sieciowej. Wszystkie serwery zostaną zamknięte.

Stworzona przez Epic Games gra battle royale cieszy się na świecie olbrzymią popularnością. Od 2018 roku gracze z Chin mają swoją wersję językową oraz zmodyfikowaną zabawę tak, aby spełniała wymogi dla gier stawiane przez lokalne władze. Ogólnie są to zmiany kosmetyczne oraz pewien stopień ograniczenia przemocy. Co ciekawe, cały czas znajduje się tam informacja, że steruje się cyfrowymi postaciami i "nikt naprawdę nie ginie".

Co się stało, że Fortnite całkowicie zniknie z Chin? Epic Games tego nie wyjaśniło, ale podaje, że od 1 listopada nie ma opcji rejestracji nowych graczy, a 15 listopada zamknięte zostaną wszystkie serwery dla tamtejszych graczy. Może być to powiązane z nowymi przepisami dotyczącymi grania w gry przez nieletnich. Dla Epic to duży cios - Fortnite utraci kilkadziesiąt milionów aktywnych graczy.

Źródło: Neowin