Fortnite - zobacz jak wygląda mapa w sezonie 5

Sezon 5 w Fortnite już wystartował. Sprawdźcie, jak zmieniła się mapa i co nowego oferuje battle royale od Epic Games.

Po wielkim wydarzeniu z Galactusem, w którym udział wzięło ponad 15 milionów graczy, pora na kolejne przygody w uniwersum. Studio Epic Games potwierdziło dzisiaj nasze wcześniejsze przypuszczenia i do gry trafi główny bohater serialu The Mandalorian, towarzyszyć będą mu również inny, wyjątkowi łowcy nagród.

Jak prezentować się oni będą w świecie gry możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie z rozgrywki.

Oczywiście, kolejny sezon w Fortnite to nie tylko nowe postacie do odblokowania. Sporych zmian możemy spodziewać się również na samej mapie.

Fortnite - jak wygląda mapa w Sezonie 5?

Bohaterowie Marvela opuścili już uniwersum Fortnite, co oznacza, że pora na nowe przygody. Epic Games skrupulatnie rozwija swoją produkcją, wzbogacając ją również o warstwę fabularną. Tym razem powiązana jest ona bezpośrednio z agentem Johnem Jonesem i tajemniczym "punktem zero", którego awaria przyczyniła się do zmian na mapie gry.

Możemy liczyć na spore zmiany - centrum wyspy zamieniło się w pustynie, a w jej środku znajduje się "punkt zero". Niedaleko znajdziemy również ogromne koloseum (powiązane z jednym z nowych bohaterów).

Nowa mapa w całej okazałości prezentuje się następująco:

Fortnite - mapa sezonu 5

Jak widać, gracze z całą pewnością nie będą mogli narzekać na nudę.

