Fortnite - zwiastun 7 sezonu zapowiada spore zmiany

Od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki dotyczące obecności obcych w 7 sezonie Fortnite. Najnowszy zwiastun potwierdza te informacje.

Początek każdego kolejnego sezonu Fortnite, przyciąga uwagę wielu graczy. Epic za każdym razem staje na wysokości zadania, budując napięcie i na kilka dni przed jego rozpoczęciem, powoli odkrywa kolejne karty.

Obecnie nadal podąża obraną kilka lat temu ścieżką, i udostępnił nowy zwiastun. Co prawda jego forma jest bardzo oszczędna, jednak najważniejsze jest to, że plotki dotyczące obecności obcych oraz daty startu kolejnego sezonu zostały potwierdzone.

Better quality of the Season 7 Teaser video! pic.twitter.com/hy0Ta0UVa7