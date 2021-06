Fortnite - zwiastun fabularny 7 sezonu i mapa dostępne

Epic Games oficjalnie ogłosił start 7 sezonu Fortnite. Na oficjalnym kanale YouTube pojawił się zwiastun fabularny oraz zwiastun przedstawiający nowości z karnetu bojowego.

To już koniec plotek i przecieków. Wszystkie dotychczasowe przypuszczenia potwierdziły się wraz z udostępnieniem przez Epic Games zwiastuna fabularnego do 7 sezonu Fortnite. Będzie on nosił nazwę Inwazja, i motywem przewodnim będą odwiedziny obcej cywilizacji w świecie gry.

W zwiastunie możemy zobaczyć m.in. Clarka Kenta (AKA Superman) siedzącego za biurkiem, oraz Ricka, z animacji Rick & Morty, czyli dwie nowe postaci, które pojawią się w 7 sezonie. Widzimy także zniszczenie przez obcych Iglicy, co jest zauważalne na udostępnionej mapie. W miejscu, w którym do tej pory stała pozostały tylko gruzy.

Season 7 Map! pic.twitter.com/0gosXyXcDc — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) June 8, 2021

Epic Games udostępnił także zwiastun karnetu bojowego, w którym możemy zobaczyć Supermana, Ricka oraz inne postaci w akcji. Trzeba przyznać, że świetnym zabiegiem ze strony twórców, jest pozostawienie postaci szalonego doktora w jego kreskówkowej odsłonie. Bardzo ciekawie kontrastuje z designem gry.