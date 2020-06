Fortntie z absurdalnymi zmianami, z gry usunięto policyjne radiowozy

Studio Epic Games - twórcy Fortntie, postanowiło wesprzeć inicjatywę Black Lives Matter, ale zrobiło to w najgorszy możliwy sposób.

Akcja "Black Lives Matter", która jest pokłosiem śmierci George'a Floyda, ma na celu zwrócenie uwagi na nierówności społeczne, brutalność policji i rasizm. Niemal cała branża gier zdecydowała się do niej dołączyć, manifestując swoje poparcie na różne sposoby. Polskie studio CD Projekt RED przełożyło pokaz Cyberpunk 2077, Activision opóźniło start nowego sezony w Call of Duty: Modern Warfare i Warzone, Rockstar z kolei, zdecydował się na chwilowe wyłącznie serwerów gier GTA Online i Red Dead Online. Podobnych reakcji ze strony deweloperów i wydawców było znacznie więcej, wszystkie one miały jednak sens i zachęcały do poważnej dyskusji na temat nierówności.

Tym razem na znak wsparcia dla ruchu "Black Lives Matter" zdecydowało się studio Epic Games, jednak zrobiło to w wyjątkowo kontrowersyjny sposób. Gracze Fortnite musieli być mocno zaskoczeni, gdy okazało się, że nagle, bez żadnej zapowiedzi, z gry zniknęły policyjne radiowozy. Twórcy zastąpili je cywilnymi pojazdami.

W odpowiedzi na reakcje społeczności gry, przedstawiciele Epic Games stwierdzili, iż nie jest to żadna polityczna manifestacja. Usunięcie radiowozów miało na celu zadbanie o dobre samopoczucie graczy, którzy mogli poczuć się nieswojo poprzez obecność policyjnych radiowozów w grze. Ponoć "prowokowały" one niektóre osoby do negatywnych zachowań.

Choć wspieranie takich akcji jak "Black Lives Matter" jest niezwykle istotne, to Epic Games zrobiło to chyba w najgorszy możliwy sposób - dyskredytując instytucję policji.

Zobacz również: Microsoft planuje kolejne zakupy, na celowniku Bloober Team i The Farm 51