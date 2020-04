Fortntie z kolejnymi problemami, sezon 3 zadebiutuje później niż oczekiwano

Nie mamy najlepszych wieści dla fanów Fortnite. Przedstawiciele Epic Games poinformowali właśnie, że kolejny sezon rozdziału drugiego zadebiutuje znacznie później.

W tym roku doczekaliśmy się już przesunięcia premier wielu gier, w tym tak wyczekiwanych produkcji jak: Cyberpunk 2077, Dying Light 2, The Last of Us 2 czy Wasteland 3. Niestety, trudności wywołane pandemią COVID-19 dosięgają również już istniejących tytułów. Z tego powodu musieliśmy dłużej czekać na debiut rozszerzenia Wastelanders do Fallout 76 (które wczoraj szczęśliwe wylądowało na serwerach), oberwało się również sympatykom Final Fantasy XIV czy Destiny 2.

Teraz problem ten dotknął również największego battle royale na rynku - Fortnite. Jak poinformowali właśnie twórcy gry, sezon 3 zadebiutuje ze sporym opóźnieniem. Oryginalnie powinien on rozpocząć się już 30 kwietnia, tymczasem nowa data premiery to 4 czerwca. Choć Epic Games nie wspomina o koronawirusie, to wielce prawdopodobne, że to właśnie tryb pracy zdalnej jest przyczyną opóźnienia aktualizacji.

Rozszerzamy sezon 2 rozdziału 2 Fortnite, poza pierwotną datę - 30 kwietnia. Naszym planem jest uruchomienie 3 sezonu rozdziału 2 - 4 czerwca. - Epic Games

We wpisie na oficjalnie stronie gry, Epic Games zapewnia, że na graczy Fortnite wciąż czeka mnóstwo aktywności i wydarzeń w bieżącym, wydłużonym, sezonie.

W bieżącym sezonie pojawi się wiele nowej treści. W planach mamy wiele aktualizacji gry, które zapewnią świeżą rozgrywkę, nowe wyzwania, dodatkowe XP i kilka innych niespodzianek. - Epic Games

Podkreślono również, że w zanadrzu jest kilka niespodzianek. Warto przypomnieć, że o tym samym wspominał ostatnio Mark Rein - wiceprezydent Epic Games, kiedy dziękował społeczności za wsparcie.

Fortnite jest ostatnio w gorszej formie, fani zaczęli narzekać na grę i jej twórców. Przesunięcie debiutu nowego sezonu z całą pewnością nie pomoże produkcji, chyba że, Epic naprawdę nas czymś zaskoczy.

źródło: wccftech.com