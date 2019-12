Forza Horizon 4 z trybem battle royale

Forza Horizon 4 otrzymała nowy tryb rozgrywki. The Eliminator to nic innego jak znany z sieciowych strzelanek tryb battle royale.

Foriza Horizon 4 to świetna gra wyścigowa. Przystępny model jazdy, ogrom samochodów do wyboru, spory teren do jazdy i wiele ciekawych trybów rozgrywki powodują, że sam bardzo chętnie sięgam po ten tytuł w zasadzie co kilka dni. To naprawdę świetna zabawa. Twórcy gry postanowili najwyraźniej jeszcze bardziej poprawić jej popularność i dodają do rozgrywki coś na wzór trybu battle royale. Tylko jak przenieść sposób rozgrywki typowy dla strzelanek do gry wyścigowej? W końcu samochody nie zaczną do siebie nagle strzelać. Coś w rodzaju destruction derby raczej też nie wchodzi w grę.

W The Eliminator gracze Forza Horizon 4 będę się ze sobą pojedynkować, ale na zasadach typowych dla gier wyścigowych - będę się ze sobą ścigać. Na początku rozgrywki każdy gracz dostanie do dyspozycji Mini Coopera. Tak jak w sieciowych strzelankach szuka się nowych broni, tak tutaj będzie można znaleźć rozlokowane na mapie nowe samochody. Pojazdy będzie można też przejąć od innych graczy. Wystarczy wygrać z nimi wyścig 1 na 1. Dodatkowo, podobnie jak PUBG czy Fortnite, mapa gry będzie się stale kurczyć.

Brzmi to naprawdę szalenie, ale może w tym szaleństwie jest metoda? Kto wie.