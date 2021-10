Forza Horizon 5 - 1 sezon zapowiada się świetnie. Znamy datę startu

Premiera Forza Horizon 5 już za rogiem. Poznaliśmy datę startu pierwszego sezonu festiwalu w Meksyku.

Forza Horizon 5 zadebiutuje na rynku 9 listopada. Dwa dni później, 11 listopada w grze rozpocznie się pierwszy sezon zmagań. Twórcy udostępnili grafiki, które przedstawiają wydarzenia, w jakich weźmiemy udział zaraz po premierze gry.

Here's your first look at the Series 1 Festival playlist for #ForzaHorizon5. Summer kicks off on November 11th! pic.twitter.com/nplWoqRMFV — Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 18, 2021

Co więcej, nie musimy bać się o to, że debiut Forza Horizon 5 będzie w jakikolwiek sposób zagrożony. Playground Games ogłosiło, że gra otrzymała status "złoty". Oznacza to, że produkcja się zakończyła i tytuł jest gotowy, aby wyruszyć w drogę do tłoczni. W pełni ukończona wersja może zostać także dodana do sklepów cyfrowych. Jest to świetna informacja, szczególnie w przypadku wczorajszego ogłoszenia zmiany daty premiery Elden Ring.

Przypominamy, że Forza Horizon 5 będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X. Od dnia premiery będzie ją można znaleźć w usłudze Xbox Game Pass.

