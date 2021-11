Forza Horizon 5 i Football Manager 2022 w pakiecie za 4 zł?! To możliwe, sprawdź jak

Dzisiaj swoją premierę mają gry Forza Horizon 5 i Football Manager 2022. Sprawdź, jak możesz je dostać za zaledwie 4 złote.

fot. Microsoft

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, już dzisiaj na posiadaczy Xbox Game Pass czeka nie lada gratka. Microsoft już wcześniej zapowiedział, że listopad będzie wyjątkowo "gorącym okresem" i słowa dotrzymuje. Wszyscy chętni mogą już pobrać jedną z najwyżej ocenianych gier tego roku, czyli Forza Horizon 5. To jednak nie wszystko, sympatycy piłki nożnej mogą także cieszyć się z premierowego wydania gry Football Manager 2022, co istotne, zarówno w wersji na PC, jak i Xbox.

To jednak nie koniec atrakcji dla posiadaczy Xbox Game Pass w listopadzie. W najbliższych dniach do usługi trafią również:

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition - 11 listopada

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Update - 11 listopada

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition - 18 listopada

UnDungeon - 18 listopada

Evil Genius 2: World Domination - 30 listopada

Wszystkie powyższe produkcje możecie zdobyć za zaledwie 4 złote. Jak to możliwe? Jeśli nie korzystaliście jeszcze z abonamentu Xbox Game Pass, to możecie skorzystać z promocji, która pozwoli wam na zakup miesięcznego dostępu do usługi za zaledwie 4 złote.

Standardowo miesięczny koszt Xbox Game Pass Ultimate to 54,99, więc jest to spora oszczędność. Jeśli jesteście ciekawi, jak jeszcze możecie tanio kupić abonament Microsoftu, to zapraszamy do naszego poradnika.

