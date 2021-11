Forza Horizon 5 - jak zagrać przed premierą

Premiera Forza Horizon 5 zaplanowana jest na przyszły tydzień. Produkcja zadebiutuje na rynku 9 listopada na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Ruszył właśnie wczesny dostęp. Każdy zainteresowany już dziś może wyruszyć na Festiwal w Meksyku. Co trzeba zrobić?

Posiadacze Xbox Game Pass muszą dokupić dodatkową zawartość. Jeśli decydujesz się na zakup Forza Horizon 5 poza XGP, chcąc uzyskać dostęp do gry już dziś, powinieneś zdecydować się na Edycję Premium. Poza wcześniejszą możliwością rozpoczęcia rozgrywki, otrzymasz także Car Pass, Welcome Pack oraz status VIP.

Forza Horizon 5 jest najlepiej ocenianą, nową grą w tym roku. W serwisie Metacritic tytuł ten uzyskał ocenę 91/100 na podstawie 77 recenzji. Możecie sprawdzić także naszą opinię na temat najnowszego dzieła Playground Games.

Early Access is now available worldwide and we are so thrilled to welcome our first drivers to the #ForzaHorizon5 Festival!