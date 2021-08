Forza Horizon 5 jest przepiękna. Zobacz nowy gameplay

Twórcy opublikowali nowy gameplay z Forza Horizon 5. Zobacz, jak gra prezentuje się w akcji.

Od wtorku Playground Games publikuje nowe materiały związane z Forza Horizon 5. Każdego dnia pokazywany jest fragment rozgrywki w innym otoczeniu. Zobaczyliśmy już wyścigi w błocie, w dżungli a dziś twórcy zabrali nas w górzyste rejony, które sami nazywają "szczytem świata". Każdy z obszarów będzie się charakteryzował odmiennym stylem jazdy oraz warunkami pogodowymi.

Warto zwrócić uwagę na przepiękne krajobrazy, które będziemy mijać podczas wyścigów. Twórcy zapewniają, że Forza Horizon będzie stworzona z największym rozmachem w historii całej serii.

Zobacz również:

Fani wyścigów będą mogli sprawdzić najnowszą odsłonę gry już 9 listopada. Produkcja pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Gra w dzień premiery trafi do usługi Xbox Game Pass.

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021

We're out of the swamps and into the hot, humid jungle! pic.twitter.com/LixxrAhFRn — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 4, 2021

We're crashing through the mangrove roots. Check out a tour of the swamps of Mexico! pic.twitter.com/OACGwphh0u — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 3, 2021

Zobacz także: Darmowe gry na PC, PlayStation oraz Xbox. Sprawdź najnowsze okazje