Forza Horizon 5 nadjeżdża na nowym gameplay'u i z własnym kontrolerem Xbox

Forza Horizon 5 udowadnia po raz kolejny, że jest jedną z najlepiej wyglądających gier dziewiątej generacji konsol. Nowy, obszerny gameplay wygląda znakomicie.

fot. Microsoft

Microsoft nie zawiódł naszych oczekiwań i podczas prezentacji z okazji targów Gamescom 2021 pokazał nam nowy obszerny gameplay z gry Forza Horizon 5. Na początek przyjrzyjcie się jednak dwóm nowym samochodom, które trafią do gry, a będą to: Mercedes-AMG ONE oraz Ford Bronco Badlands (2021).

Nowy, ponad 8 minutowy gameplay pokazuje z kolei, że Microsoft nie będzie miał powodów do wstydu w ostatnim kwartale tego roku. Z każdym nowym zwiastunem Forza Horizon 5 prezentuje się coraz lepiej. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że póki co zapowiada się na jedną z najlepiej wyglądających gier na konsole najnowszej generacji. Zresztą, zobaczcie to sami.

Jeśli jednak nie koniec wieści związanych z Forza Horizon 5. Microsoft zaprezentował nowy, limitowany kontroler Xbox Series inspirowany najnowszą odsłoną serii gier wyścigowych. Trzeba przyznać, że prezentuje się on naprawdę ciekawie.

Forza Horizon 5 trafi do sprzedaży już 9 listopada. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i PC (Windows 10 i Steam). Już w dniu premiery tytuł ten będzie dostępny dla abonentów usługi Xbox Game Pass.

