Forza Horizon 5 największą premierą w historii Xbox Game Studios. Sony ma powody do niepokoju

Microsoft pochwalił się wynikami jakie osiągnęła Forza Horizon 5. Takiego sukcesu "zielonym" pozazdrości nawet Sony.

fot. Maciej Persona / PCWorld.pl

Znakomite (i w pełni zasłużone) recenzje Forza Horizon 5 przełożyły się na sukces komercyjny gry. Jak ujawnił za pośrednictwem Twittera Phil Spencer - szef marki Xbox, najnowsza produkcja studia Playground Games przyciągnęła w dniu debiutu blisko 4,5 miliona graczy! Jednocześnie jest to największy sukces w historii Xbox Game Studios, czyli wszystkich zespołów deweloperskich należących do Microsoftu.

Od lat inwestujemy w konsolę Xbox, aby więcej osób mogło grać. Dzięki ponad 4,5 milionom graczy na PC, w chmurze i konsolach, Forza Horizon 5 pokazuje, że ta obietnica się spełnia. Największa premiera dla gry XGS, szczytowa liczba graczy jednocześnie 3x większa niż w przypadku FH4. Dziękujemy graczom i gratulacje dla @WeArePlayground - Phil Spencer.

Microsoft ma powody do zadowolenia w ostatnich miesiącach. Premiery takich gier jak: Psychonauts 2, Age of Empires 4 czy teraz Forza Horizon 5 wyraźnie pokazują, że w tej generacji konsol Sony nie będzie miało już tak łatwo, jak podczas rywalizacji PS4 z Xbox One. Warto przy tym dodać, że już za niespełna miesiąc do sprzedaży trafi Halo Infinite, kolejna wielka produkcja od Xbox Game Studios.

Zobacz również:

