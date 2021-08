Forza Horizon 5 - twórcy pokazali mapę. Jest ogromna

Twórcy gry Forza Horizon 5 pokazali pełną mapę gry. Rozmiar robi wrażenie.

Już niedługo wyruszmy w podróż po Meksyku z grą Forza Horizon 5. Playground Games oraz Microsoft od kilku dni publikowali materiały dotyczące najnowszej odsłony serii. Mogliśmy zobaczyć zapisy z rozgrywki na terenach bagnistych, leśnych i górskich. Teraz została opublikowana pełna mapa, na której wyraźnie widać różnorodność krajobrazów, rozkład dróg oraz rozmiar wszystkich lokacji. To robi wrażenie.

Mapa z gry Forza Horizon 5 (fot. Twitter/ForzaHorizon)

Forza Horizon pojawi się na rynku już 9 listopada. Gra zadebiutuje na komputerach PC oraz konsolach Xbox Series X/S i Xbox One. W dniu premiery tytuł będzie dostępny w ramach usługi Xbox Game Pass.

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021

We're out of the swamps and into the hot, humid jungle! pic.twitter.com/LixxrAhFRn — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 4, 2021

We're crashing through the mangrove roots. Check out a tour of the swamps of Mexico! pic.twitter.com/OACGwphh0u — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 3, 2021

