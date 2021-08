Forza Horizon 5 - wszystko, co chciałbyś wiedzieć o grze

Wszystko, co do tej pory wiemy na temat gry Forza Horizon 5.

Spis treści

Forza Horizon 5 przeniesie nas na tereny pełnego ciekawych miejsc i atrakcyjnych krajobrazów Meksyku. Twórcy gry twierdzą, że będzie to największa i najbardziej zróżnicowana produkcja z całej serii. W tym tekście zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat nadchodzącego dzieła Playground Games.

Forza Horizon 5 - data premiery i platformy

Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

Forza Horizon 5 zadebiutuje na rynku 9 listopada 2021 roku. Gra pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X. Od dnia premiery będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass.

Zobacz również:

Forza Horizon 5 - trailer i gameplay

Podczas targów E3 2021 Playgrounds Games opublikowało trailer Forza Horizon 5. Możemy na nim zobaczyć przepiękne krajobrazy oraz grafikę, która zapiera dech w piersiach. Poza trailerem otrzymaliśmy także szczegółowy, ponad 7-minutowy gameplay, który opisuje technologię użytą do stworzenia gry.

Forza Horizon 5 - mapa i lokacje

Zgodnie ze słowami Playground Games Forza Horizon 5 ma być najbardziej rozbudowaną i największą grą z całej serii. Twórcy udostępnili całą mapę, na której możemy zobaczyć, z jakim rozmachem tworzona jest ta produkcja. Podczas rozgrywki zwiedzimy bardzo różne lokacje. Będziemy się ścigać na terenach bagiennych, w dżungli, ale także na górskich szczytach. To jeszcze nie koniec. Część z lokacji możemy już teraz zobaczyć na materiałach opublikowanych przez twórców.

We're crashing through the mangrove roots. Check out a tour of the swamps of Mexico! pic.twitter.com/OACGwphh0u — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 3, 2021

We're out of the swamps and into the hot, humid jungle! pic.twitter.com/LixxrAhFRn — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 4, 2021

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021

Mapa z Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

Forza Horizon 5 - tryby gry

Forza Horizon 5 będzie zawierała kilka trybów, w których będziemy mogli się bawić. Oczywiście dostępna będzie kariera. Jako kierowca będziemy pokonywać poszczególne etapy rozwoju naszego bohatera, aby wreszcie stać się wyścigowym guru, który posiada najlepsze umiejętności i co ważne, najlepsze samochody w swojej kolekcji.

Do kampanii głównej zostanie dodany nowy tryb o nazwie "Ekspedycja". Będziemy podróżować po różnych częściach mapy i odwiedzać nowe miejsca. Ma on też spełniać rolę technologicznej wizytówki dla Forza Horizon 5. Podczas podróży zobaczymy nie tylko przepiękne krajobrazy, ale także różne zjawiska (wybuchające wulkany) oraz dynamicznie zmieniającą się pogodę, która oczywiście będzie miała realny wpływ na styl i komfort jazdy.

Będziemy mieć dostęp także do dodatkowej zawartości i serii wyzwań. Sprawdzimy się m.in. w próbach czasowych czy zbieraniu punktów za drifty na wymagających zakrętach.

Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

W grze znajdziemy także tryb Horizon Arcade. Jest to seria publicznych wydarzeń, które będą pojawiać się w różnych częściach mapy. Dostęp do nich będą mieć wszyscy gracze. Nowością będzie narzędzie Events Lab. Dzięki niemu gracze będą mogli sami tworzyć oraz udostępniać różne wydarzenia online.

Forza Horizon 5 - rewolucja w dźwięku

Jednym z nowych rozwiązań w grze Forza Horizon 5 będzie odtwarzanie dźwięku w oparciu o technologię ray tracingu. O co dokładnie chodzi? Dźwięki silnika będą się zmieniały w zależności od otoczenia, w jakim aktualnie będziemy przebywać. Audio będzie się automatycznie dostosowywało do wszystkich warunków, jakie w danej chwili będą panować na drodze. Playground Games dodało także ponad 300 nowych nagrań, aby poprawić ogólne wrażenia dźwiękowe w swojej najnowszej produkcji.

Forza Horizon 5 - wymagania sprzętowe na PC

Playground Games opublikowało minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia gry Forza Horizon 5 na PC.

Procesor : Intel i3-4170 3.7Ghz lub Intel i5 750 2.67Ghz

: Intel i3-4170 3.7Ghz lub Intel i5 750 2.67Ghz Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : NVidia GTX 760 lub AMD RX 460

: NVidia GTX 760 lub AMD RX 460 DirectX : 12

: 12 Dysk: 80 GB wolnego miejsca na dysku

Zobacz także: Wszystko co wiemy o Diablo 4: klasy postaci, fabuła, rozgrywka, premiera i wiele więcej