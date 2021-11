Forza Horizon 5 - wszystko, co chciałbyś wiedzieć o grze [9.11.2021]

Forza Horizon 5 już niebawem pojawi się na rynku. Sprawdź, co do tej pory wiemy na temat gry.

Forza Horizon 5 przeniesie nas na tereny pełnego ciekawych miejsc i atrakcyjnych krajobrazów Meksyku. Twórcy gry twierdzą, że będzie to największa i najbardziej zróżnicowana produkcja z całej serii. W tym tekście zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat nadchodzącego dzieła Playground Games.

Forza Horizon 5 - data premiery i platformy

Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

Forza Horizon 5 zadebiutuje na rynku 9 listopada 2021 roku. Gra pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X. Od dnia premiery będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass. Gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy)

Forza Horizon 5 - trailer i gameplay

Podczas targów E3 2021 Playgrounds Games opublikowało trailer Forza Horizon 5. Możemy na nim zobaczyć przepiękne krajobrazy oraz grafikę, która zapiera dech w piersiach. Poza trailerem otrzymaliśmy także szczegółowy, ponad 7-minutowy gameplay, który opisuje technologię użytą do stworzenia gry.

W trakcie wydarzenia Microsoftu zorganizowanego z okazji Gamescom 2021 zobaczyliśmy sporo nowych, emocjonujących materiałów. Największą gratką dla wszystkich fanów serii jest długi, 8-minutowy gameplay. Prezentuje on rozgrywkę na różnych terenach. Zobaczyliśmy przejazd przez zbocze wulkanu, burzę piaskową oraz dżunglę, aby ostatecznie dostać się na teren festiwalu Horizon. Na gameplay'u mamy okazję podziwiać m.in. dwa pojazdy, które trafią na okładkę gry - Mercedes AMG-One oraz Ford Bronco Badlands 2021. Samochody także otrzymały swój krótki zwiastun.

Na początku września w sieci pojawił się nowy gameplay ukazujący rozgrywkę w 4K. Na materiale trwającym ponad 15 minut możemy zobaczyć 2 nowe wyścigi, 15 minut rozgrywki oraz przejazd przez burzę. Zobacz całe nagranie.

Na miesiąc przed premierą Playground Games opublikowało nowy materiał. Możemy zobaczyć na nim swobodną jazdę za kierownicą Delorean DMC-12, wyścigi uliczne oraz wydarzenia w ramach "Horizon Story". Twórcy postarali się, aby pokazać różne pojazdy, lokacje oraz pory dnia.

Aktualizacja 12.10.2021

W sieci pojawiła się cała masa nowych materiałów z Forza Horizon 5. Możemy zobaczyć na nich początkowe etapy gry. Poza rozgrywką widzimy także różnicę pomiędzy trybem jakości i wydajności. Przedstawiona została także nowa lista dostępnych samochodów.

Forza Horizon 5 - mapa i lokacje

Zgodnie ze słowami Playground Games Forza Horizon 5 ma być najbardziej rozbudowaną i największą grą z całej serii. Twórcy udostępnili całą mapę, na której możemy zobaczyć, z jakim rozmachem tworzona jest ta produkcja. Podczas rozgrywki zwiedzimy bardzo różne lokacje. Będziemy się ścigać na terenach bagiennych, w dżungli, ale także na górskich szczytach. To jeszcze nie koniec. Część z lokacji możemy już teraz zobaczyć na materiałach opublikowanych przez twórców.

We're crashing through the mangrove roots. Check out a tour of the swamps of Mexico! pic.twitter.com/OACGwphh0u — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 3, 2021

We're out of the swamps and into the hot, humid jungle! pic.twitter.com/LixxrAhFRn — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 4, 2021

We've reached the peak! Welcome to the top of the world. pic.twitter.com/xyv3oTGmTZ — Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 5, 2021

Mapa z Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

Forza Horizon 5 - tryby gry

Forza Horizon 5 będzie zawierała kilka trybów, w których będziemy mogli się bawić. Oczywiście dostępna będzie kariera. Jako kierowca będziemy pokonywać poszczególne etapy rozwoju naszego bohatera, aby wreszcie stać się wyścigowym guru, który posiada najlepsze umiejętności i co ważne, najlepsze samochody w swojej kolekcji.

Do kampanii głównej zostanie dodany nowy tryb o nazwie "Ekspedycja". Będziemy podróżować po różnych częściach mapy i odwiedzać nowe miejsca. Ma on też spełniać rolę technologicznej wizytówki dla Forza Horizon 5. Podczas podróży zobaczymy nie tylko przepiękne krajobrazy, ale także różne zjawiska (wybuchające wulkany) oraz dynamicznie zmieniającą się pogodę, która oczywiście będzie miała realny wpływ na styl i komfort jazdy.

Będziemy mieć dostęp także do dodatkowej zawartości i serii wyzwań. Sprawdzimy się m.in. w próbach czasowych czy zbieraniu punktów za drifty na wymagających zakrętach.

Forza Horizon 5 (fot. Playground Games)

W grze znajdziemy także tryb Horizon Arcade. Jest to seria publicznych wydarzeń, które będą pojawiać się w różnych częściach mapy. Dostęp do nich będą mieć wszyscy gracze. Nowością będzie narzędzie Events Lab. Dzięki niemu gracze będą mogli sami tworzyć oraz udostępniać różne wydarzenia online.

Forza Horizon 5 - rewolucja w dźwięku

Jednym z nowych rozwiązań w grze Forza Horizon 5 będzie odtwarzanie dźwięku w oparciu o technologię ray tracingu. O co dokładnie chodzi? Dźwięki silnika będą się zmieniały w zależności od otoczenia, w jakim aktualnie będziemy przebywać. Audio będzie się automatycznie dostosowywało do wszystkich warunków, jakie w danej chwili będą panować na drodze. Playground Games dodało także ponad 300 nowych nagrań, aby poprawić ogólne wrażenia dźwiękowe w swojej najnowszej produkcji. Już w materiałach z rozgrywki doskonale słychać, jak bardzo twórcy kładą nacisk na ten aspekt.

Forza Horizon 5 - dedykowany kontroler

Dla wszystkich fanów Forza Horizon 5 została przygotowana specjalna niespodzianka. Podczas wydarzenia Microsoftu z okazji Gamescom 2021 został zaprezentowany limitowany kontroler, który trafi do sprzedaży wraz z premierą gry, czyli 9 listopada. Pada można zamawiać już w przedsprzedaży. Kontroler charakteryzuje się żółtą, przezroczystą obudową, która kontrastuje z akcentami kolorystycznymi (róż i turkus). Na "plecach" pada znajdziemy materiał imitujący obicie kierownicy sportowych samochodów.

Forza Horizon 5 - wymagania sprzętowe na PC

Playground Games opublikowało wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia gry Forza Horizon 5 na PC.

Minimalne wymagania

Procesor : Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470 (4 GB)

: Nvidia GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470 (4 GB) Dysk: 110 GB wolnego miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania

Procesor : Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1500X Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 590 (8 GB)

: Nvidia GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 590 (8 GB) Dysk: 110 GB wolnego miejsca na dysku

Najlepsza konfiguracja

Procesor : Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 7 3800X

: Intel Core i7-10700K lub AMD Ryzen 7 3800X Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB pamięci) lub AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB pamięci) lub AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) Dysk: 110 GB wolnego miejsca na dysku

Obsługiwane kierownice:

Logitech - Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB i Momo

- Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB i Momo Thrustmaster - Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

- Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC Fanatec - V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, urządzenie Universal HUB

Lista samochodów

Podczas Forza Horizon 5: Let’s ¡Go! – Episode 7 twórcy pokazali kilka nowości, które znajdą się w Forza Horizon 5. Zobaczyliśmy m.in. Horizon Adventure, wyścig na torze Playa Azul oraz nowe pojazdy. Przedstawiciele Playground Games opowiedzieli również o usprawnieniach w obszarze fizyki. W sieci pojawiła się także wczesna lista samochodów, które będą dostępne w grze od dnia premiery. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych samochodów, którymi będziemy mogli się przejechać w Forza Horizon 5.

Acura RSX Type-S rocznik 2002

Aston Martin DB5 rocznik 1964

Aston Martin Vulcan AMR Pro rocznik 2017

Audi Sport quattro rocznik 1984

Chevrolet Camaro Super Sport Coupe rocznik 1969

Chevrolet Camaro Z/28 rocznik 2015

Dodge Charger SRT Hellcat rocznik 2015

Ferrari Portofino rocznik 2018

Ford Mustang GT Coupe 1965

Ford Bronco rocznik 2021

Jaguar XFR-S rocznik 2015

Lamborghini Aventador Superveloce rocznik 2016

Pełną listę znajdziecie tutaj. Zobacz także zapis ze streama.

Forza Horizon 5 - zawartość 1 sezonu

Twórcy udostępnili grafiki prezentujące zawartość pierwszego sezonu Forza Horizon 5. Zmagania rozpoczną się 11 listopada, dwa dni po premierze gry.

Here's your first look at the Series 1 Festival playlist for #ForzaHorizon5. Summer kicks off on November 11th! pic.twitter.com/nplWoqRMFV — Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 18, 2021

Forza Horizon 5 - ile zajmuje na dysku

Wiemy, ile miejsca na dysku potrzebne będzie, aby pobrać Forza Horizon 5 na PC oraz Xbox One i Xbox Series X/S.

PC - 103 GB

- 103 GB Xbox Series X/S - 103 GB

- 103 GB Xbox One - 116 GB

Boisz się, że braknie ci miejsca na dysku, by pobrać Forza Horizon 5? Sprawdź nasz poradnik, jaki dysk do konsoli wybrać.

Forza Horizon 5 - muzyka

Playground Games opublikowało kilka utworów, jakie będziemy mogli usłyszeć w Forza Horizon 5. Najnowsze wyścigi zapowiadają się świetnie nie tylko pod względem graficznym, ale także dźwiękowym.

Forza Horizon 5 - aktorski zwiastun

Playground Games opublikowało nowy zwiastun do Forza Horizon 5. W głównej roli możemy zobaczyć Cristo Fernandeza, znanego z roli w "Ted Lasso". Na nagraniu zobaczymy klimat Festiwalu w Meksyku, różnorodne trasy i krajobrazy oraz burzę piaskową.

Forza Horizon 5 - recenzja

Forza Horizon 5 została w tej chwili najlepiej ocenianą, nową grą w tym roku. W serwisie Metacritic, na podstawie 77 recenzji uzyskała ocenę na poziomie 91/100. Sprawdźcie nasze wrażenia po wzięciu udziału w Festiwalu w Meksyku.

Forza Horizon 5 - premiera

Forza Horizon 5 od dzisiaj jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Gra została wydana na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja Playground Games znajduje się także w usłudze Xbox Game Pass na komputery i konsole.

