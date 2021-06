Forza Motorsport przyniesie rewolucję w grach wyścigowych

Chris Esaki, dyrektor kreatywny Forza Motorsport przedstawił podczas wydarzenia online Forza Monthly May 2021 kilka nowych informacji na temat nadchodzącej produkcji. Wyjaśnił, że możemy się spodziewać rewolucji w grach wyścigowych, a różnice między ostatnią i najnowszą odsłoną, mają być większe niż pomiędzy grami z numerem 4 i 7. Oba tytuły dzieli 6 lat, a okres pomiędzy 2011 i 2017 rokiem był dość przełomowy w branży elektronicznej rozrywki. Możemy się spodziewać, że premiera najnowszego dziecka Microsoftu będzie czymś wielkim.

Aby przedstawić pracę z zakresu fizyki, zmiany, które do tej pory wprowadziliśmy w Forza Motorsport 7, to coś więcej niż zmiany, które wprowadziliśmy w Forza Motorsport 4 do 7. Jest to więc w zasadzie ogromny skok generacyjny w grze.