Fossil Hybrid HR - smartwatche o klasycznym wyglądzie

Fossil wprowadza nowe smartwatche Hybrid HR. Mają klasyczny wygląd oraz bardzo wytrzymałą baterię.

Fossil zaprezentował nową serię smartwatchy - Hybrid HR. Pozwoli ona użytkownikowi mieć zawsze w zasięgu wzroku wszystkie ważne informacje, w tym wynik pomiaru pracy serca. Tarcze tych zegarków cechuje wysoka energooszczędność, dzięki czemu wydłużają okres pracy baterii na jednym ładowaniu do dwóch tygodni, a zarazem klasyczny wygląd - jest odwzorowaniem tarcz zegarków mechanicznych. Jednak w przeciwieństwie do nich wyświetla informacje tekstowe, podaje w czasie rzeczywistym stan pogody, a także ilość przebytych przez użytkownika kroków. Jak podsumowuje Fossil: "jest to smartwatch wyglądający jak klasyczny zegarek". Pięć różnych stylów tarcz umożliwia wybranie najlepszej pod kątem osobistych preferencji.

Smartwatche hybrydowe Hybrid HR mierzą nie tylko puls i kroki, ale również ilość spalonych kalorii, a także minuty aktywności, co pozwala na lepsze zaplanowanie ćwiczeń. Może również rejestrować postępy w zadaniach oraz monitorować jakość snu użytkownika. Wspomniane wcześniej dwa tygodnie pracy zegarka to czas, w jakim powinna działać bateria i to przy wszystkich włączonych funkcjach pomiarowych! Dzięki funkcji szybkiego ładowania, naładowanie do pełna zajmuje 60 minut. Ponadto po sparowaniu ze smartfonem - obsługiwane są poprzez Bluetooth iPhone 5/ iOS10+ oraz AndroidTMOS 5.0 - można za jego pomocą kontrolować muzykę oraz odbierać połączenia przychodzące. Jest także dostępne podświetlanie, co przyda się w warunkach niedostatecznej widoczności. Warto również dodać, że nowe smartwatche Fossil są wodoodporne (3ATM).

Modele Hybrid HR, które trafią do sprzedaży, to: FTW7014, FTW7011, FTW7008, FTW7009 oraz FTW7010.