Fossil wprowadza nowe smartwatche 5 generacji - lepsza bateria i Snapdragon Wear 3100 na pokładzie

Zegarki Fossil piątej generacji posiadają lepszą baterię, nowy wydajniejszy procesor i są wodoodporne.

Fossil jest jedną z marek, która nadal wprowadza na rynek zegarki z systemem operacyjnym Wear OS, który ostatnimi czasy został nieco zaniedbany. Nowe modele oferują dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu, wodoodporny głośnik oraz najnowszy układ Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Urządzenia te mają pomóc pobudzić nieco sprzedaż smartwatchy z Wear OS.

Ceny zaczynają się od 279 funtów (około 1320 zł netto) za modele Caryle HR dla mężczyzn oraz Julianna HR dla kobiet. Każdy model występuje w różnych wersjach kolorystycznych i z różnymi paskami.

Fossil Gen 5 posiada procesor Snapdragon Wear 3100, który zastosowany został również w Skagen Falster 2. Układ ten zapewnia o wiele większą wydajność niż starszy model 2100, który znajdował się w większości zegarków z Wear OS na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Zmiany w specyfikacji technicznej obejmują również zwiększenie wbudowanej pamięci masowej z 4 GB do 8 GB. Qualcomm Snapdragon Wear 3100 do pomocy ma 1 GB pamięci operacyjnej. Nie zabrakło również GPS, NFC oraz technologii szybkiego ładowania.

Fossil przykłada dużą wagę do czasu pracy na baterii, który ma być statysfakconujący dzięki specjalnym trybom pracy pozwalającym wykorzystywać tylko niezbędne użytkownikowi funkcje. Do wyboru są trzy różne tryby: standardowy tryb dzienny, tryb rozszerzonego czasu pracy na baterii oraz tryb, w którym zegarek pokazuje jedynie godzinę. Fossil pozwala również utworzyć niestandardowy tryb pracy, który będzie odpowiadał potrzebom użytkownika.

Rozszerzony tryb pracy na baterii wydaje się być najciekawszy. Fossil deklaruje, że zegarek będzie w nim wyświetlał wszystkie powiadomienia i monitorował tętno, ale zablokuje aplikacje i procesy, które negatywnie wpływają na zużycie baterii.

Nie wiemy jeszcze, jak rozwiązanie to będzie sprawdzać się w praktyce, ale pokazuje to dosyć dobitnie, że użytkownicy boją się kupować smart zegarki właśnie z powodu słabego czasu pracy na baterii i konieczności codziennego ładowania. To nadal sprzęt, którym interesują się głównie fani nowych technologii.

Nowe smartwatche Fossil'a piątej generacji oferują również kilka ciekawych funkcji, które mają zachęcić do zakupu. Najważniejszą z nich jest możliwość połączenia zegarka Fossil z Wear OS z iPhone'm od razu po pierwszym uruchomieniu. Do tej pory urządzenia z Wear OS mogły być używane z telefonami od Apple, ale wymagały one wcześniejszej aktywacji i konfiguracji przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia z Androidem. Późną jesienią w App Store pojawi się nowa aplikacja, która umożliwi użytkownikom iPhone'a w prosty i wygodny sposób skonfigurować zegarek. Pomimo tego ułatwienia użytkownicy iPhone'ów i sprzętu od Apple i tak prawdopodobnie zakupią zegarek Apple Watch, który jest dużo lepiej zintegrowany z iPhone'm.

Zegarki Fossil Gen 5 posiadają również preinstalowaną aplikację Cardiogram, która monitoruje parametry pracy serca. Fossil pozwala również dostrzec nieprawidłowości i informuje o nich użytkownika.

Smartwatche posiadają wbudowany głośnik. Pozwala on usłyszeć odpowiedzi Asystenta Google prosto z nadgarstka. Dodatkowo umożliwia on na wysyłanie powiadomień dźwiękowych i odtwarzanie muzyki. Należy jednak pamiętać, że nie będzie on najwyższej jakości.

Po dokładnym przeanalizowaniu specyfikacji technicznej Fossil Gen 5 jest aktualizacją poprzedniego modelu. Urządzenie wyposażono w nowszy procesor oraz lepszą baterię, ale platforma pod kontrolą której pracuje zegarek nadal wymaga gruntownej przebudowy.

