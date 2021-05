Fotograficzna rewolucja! Jeszcze lepsze aparaty w średniakach

Qualcomm zaprezentował niedawno nowy procesor. Chip Snapdragon 778G 5G wprowadzi do średniaków nową jakość fotografii. Jak wyglądać będą przyszłe smartfony za mniej niż 2000 zł?

Qualcomm zaprezentował niedawno nowy układ dla telefonu ze średniej półki cenowej. Mowa o nowym procesorze z serii Snapdragon 700. Chip o nazwie Snapdragon 778G otrzymał wsparcie dla modemów sieci 5G, ale nas bardziej interesują obsługa nowych aparatów, które otwierają nowe możliwości fotograficzne dostępne dotychczas jedynie dla flagowców z układami Snapdragon 800.

108 MP aparat w Redmi Note 10 Pro

Nadchodzący procesor pojawi się w nowych urządzeniach od Honora, Motoroli, Oppo, realme oraz Xiaomi. Firmy te pracują już nad nowymi smartfonami.

Co ważne Snapdragon 778G 5G posiada na pokładzie procesor przetwarzania obrazu Qualcomm Spectra 570L ISP, który teoretycznie pozwala na przechwytywanie obrazu z trzech obiektywów (szerokokątnego, ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu) w tym samym momencie. Oznacza to, że nadchodzące średniaki pozwolą na płynne przełączanie się pomiędzy obiektywami podczas nagrywania filmów. Dotychczas rozwiazanie to nie działało najlepiej w tańszych konstrukcjach.

Całość wspiera również cyfrowy HDR oraz przechwytywanie wideo w 4K z HDR. Filmy nagrane smartfonami z procesorem Qualcomm Snapdragon 778G będą w całości kompatybilne z HDR w usługach Google.

Na jakość fotografii wpłynie również nowy układ AI Engine szóstej generacji, który według producenta jest dwukrotnie szybszy od poprzednich jednostek w procesorach Snapdragon 700. Układ AI Engine ma konkurować z Neural Engine w Apple A14. Deklarowana wydajność to 12 TOPS.

Jak widać szykuje się nowy rozdział dla fotosmartfonów ze średniej półki cenowej. Mamy nadzieję, ze na rynku pojawi się wiele nowych urządzeń z rewelacyjnymi aparatami, które nie będą kosztować majątku. Proces ten został zapoczątkowany przez premiery realme 8 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) oraz Redmi Note 10 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) - pierwszych średniaków wyposażonych w 108 MP aparat.

Źródło: phonearena.com